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https://sputnikarabic.ae/20221118/تسعة-قتلى-جراء-أعمال-شغب-بسجن-في-الإكوادور-1070318848.html
تسعة قتلى جراء أعمال شغب في سجن بالإكوادور
تسعة قتلى جراء أعمال شغب في سجن بالإكوادور
لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم نتيجة أعمال شغب في سجن في العاصمة الإكوادورية كيتو، وفقا لمكتب المدعي العام في البلاد. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T23:16+0000
2022-11-18T23:17+0000
الإكوادور
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وقال مكتب المدعي العام على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، "فتح مكتب المدعي العام في الإكوادور تحقيقا أوليا في وفاة تسعة أشخاص خلال أعمال في سجن إل إنكا في كيتو. بالإضافة إلى ذلك يتم تنفيذ إجراءات نقل الجثث".وتفاقمت الأزمة في سجون الإكوادور في شباط/فبراير من العام الماضي.ولقي أكثر من 400 سجين حتفهم في أقل من عامين نتيجة للصراعات بين عصابات السجون والشرطة والجيش في سجون الإكوادور.
https://sputnikarabic.ae/20221104/إصابة-8-ضباط-شرطة-وجنديين-خلال-أعمال-شغب-في-سجن-ليتورال-بالإكوادور-1069808068.html
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الإكوادور

تسعة قتلى جراء أعمال شغب في سجن بالإكوادور

23:16 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 23:17 GMT 18.11.2022)
© AFP 2022 / RODRIGO BUENDIAسيارة إسعاف تغادر سجن لاتاكونغا جنوب الإكوادور 3 أكتوبر 2022
سيارة إسعاف تغادر سجن لاتاكونغا جنوب الإكوادور 3 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022 / RODRIGO BUENDIA
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لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم نتيجة أعمال شغب في سجن في العاصمة الإكوادورية كيتو، وفقا لمكتب المدعي العام في البلاد.
وقال مكتب المدعي العام على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، "فتح مكتب المدعي العام في الإكوادور تحقيقا أوليا في وفاة تسعة أشخاص خلال أعمال في سجن إل إنكا في كيتو. بالإضافة إلى ذلك يتم تنفيذ إجراءات نقل الجثث".
وتفاقمت الأزمة في سجون الإكوادور في شباط/فبراير من العام الماضي.
يتجمع أقارب السجناء خارج سجن توري، حيث اندلعت أعمال شغب في كوينكا، الإكوادور، 23 فبراير 2021. اندلعت أعمال شغب مميتة في سجون في ثلاث مدن في جميع أنحاء البلاد بسبب المعارك بين العصابات المتناحرة، وفقًا للشرطة. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
إصابة 8 ضباط شرطة وجنديين خلال أعمال شغب داخل سجن ليتورال في الإكوادور
4 نوفمبر, 02:30 GMT
ولقي أكثر من 400 سجين حتفهم في أقل من عامين نتيجة للصراعات بين عصابات السجون والشرطة والجيش في سجون الإكوادور.
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