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https://sputnikarabic.ae/20221118/تضرر-أكثر-من-50-منزلا-في-ولاية-بألمانيا-بسبب-إعصار--1070290733.html
تضرر أكثر من 50 منزلا في ولاية بألمانيا بسبب إعصار
تضرر أكثر من 50 منزلا في ولاية بألمانيا بسبب إعصار
تضرر أكثر من 50 منزلاً في الولاية الاتحادية الألمانية "سآر" بسبب إعصار حدث يوم الخميس. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T03:27+0000
2022-11-18T03:27+0000
أخبار ألمانيا
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برلين – سبوتنيك. وبحسب صحيفة "ساربروكر تسايتونغ" التي أشارت إلى وزارة الداخلية للولاية، جرى الإعصار في منطقة بين مدينتي ديرمينغن واوريكسفايلير.وكانت خدمة الأرصاد الجوية قد حذرت في وقت سابق من خطر متزايد لحدوث إعصار.وبحسب الوزارة، تضرر بسبب الإعصار أكثر من 50 منزلاً، كما ألحق الإعصار ضرراً بالسيارات. ولم يؤدي الإعصار لأي إصابات بشرية.
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

تضرر أكثر من 50 منزلا في ولاية بألمانيا بسبب إعصار

03:27 GMT 18.11.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwellإعصار نيكول يضرب سواحل فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
إعصار نيكول يضرب سواحل فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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تضرر أكثر من 50 منزلاً في الولاية الاتحادية الألمانية "سآر" بسبب إعصار حدث يوم الخميس.
برلين – سبوتنيك. وبحسب صحيفة "ساربروكر تسايتونغ" التي أشارت إلى وزارة الداخلية للولاية، جرى الإعصار في منطقة بين مدينتي ديرمينغن واوريكسفايلير.
وكانت خدمة الأرصاد الجوية قد حذرت في وقت سابق من خطر متزايد لحدوث إعصار.
وبحسب الوزارة، تضرر بسبب الإعصار أكثر من 50 منزلاً، كما ألحق الإعصار ضرراً بالسيارات. ولم يؤدي الإعصار لأي إصابات بشرية.
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