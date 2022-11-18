تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
08:44 GMT 18.11.2022
08:37 GMT 18.11.2022
07:53 GMT 18.11.2022
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا الآن، بالنظر إلى المواقف المتناقضة جذريًا.
وقال ريابكوف للصحفيين: "لا يوجد شيء يمكن التحدث عنه مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا".
وأضاف ريابكوف: "إذا ورد الموضوع الأوكراني بطريقة أو بأخرى، فهذا كله نوع من الإرسال المتبادل للإشارات، ولا يمكن أن يكون هناك حوار، خاصة المفاوضات، بالنظر إلى المواقف المتناقضة جذريًا للنهج".
07:52 GMT 18.11.2022
06:48 GMT 18.11.2022