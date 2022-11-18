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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221118/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1070291529.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T07:53+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
عمل الصحفيين في تغطية الأحداث في مدينة شياستيه، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

07:53 GMT 18.11.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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08:44 GMT 18.11.2022
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لمقاتلة روسية "سو 35" تدمر مقاتلة أوكرانية
08:41 GMT
08:37 GMT 18.11.2022
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
السويد توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بخطوط "التيار الشمالي" نتيجة الانفجارات
08:42 GMT
07:53 GMT 18.11.2022
ريابكوف: لا يمكن أن يكون هناك حوار مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا الآن، بالنظر إلى المواقف المتناقضة جذريًا.
وقال ريابكوف للصحفيين: "لا يوجد شيء يمكن التحدث عنه مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا".
وأضاف ريابكوف: "إذا ورد الموضوع الأوكراني بطريقة أو بأخرى، فهذا كله نوع من الإرسال المتبادل للإشارات، ولا يمكن أن يكون هناك حوار، خاصة المفاوضات، بالنظر إلى المواقف المتناقضة جذريًا للنهج".
07:52 GMT 18.11.2022
جندي من القوات المسلحة الروسية وحافلة تقل صحفيين دوليين على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو روسيا لمغادرة أراضي محطة زابوروجيه
07:47 GMT
06:48 GMT 18.11.2022
رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
ميدفيديف: موضوع المال بالنسبة لأوكرانيا أصبح ساما في الولايات المتحدة
07:29 GMT
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Пилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 نوفمبر, 18:37 GMT
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