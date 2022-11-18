تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا الآن، بالنظر إلى المواقف المتناقضة جذريًا.

وقال ريابكوف للصحفيين: "لا يوجد شيء يمكن التحدث عنه مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا".

وأضاف ريابكوف: "إذا ورد الموضوع الأوكراني بطريقة أو بأخرى، فهذا كله نوع من الإرسال المتبادل للإشارات، ولا يمكن أن يكون هناك حوار، خاصة المفاوضات، بالنظر إلى المواقف المتناقضة جذريًا للنهج".