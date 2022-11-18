https://sputnikarabic.ae/20221118/تمديد-اتفاق-تصدير-الحبوب-لـ-4-أشهر-صحيفة-هآرتس-إسرائيل-قدمت-مساعدات-لأوكرانيا-بضغط-من-واشنطن-1070308133.html

تمديد اتفاق تصدير الحبوب لـ 4 أشهر... "هآرتس": إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بضغط من واشنطن

تمديد اتفاق تصدير الحبوب لـ 4 أشهر... "هآرتس": إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بضغط من واشنطن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه تم الاتفاق على تمديد اتفاق الحبوب 120 يوما اعتبارا من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني. 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T15:25+0000

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تمديد اتفاق تصدير الحبوب لأربعة أشهر... صحيفة "هآرتس": إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بضغط من واشنطن تمديد اتفاق تصدير الحبوب لأربعة أشهر... صحيفة "هآرتس": إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بضغط من واشنطن

وأضاف أردوغان، لقد تبين بوضوح، مدى أهمية وفائدة هذه الاتفاقية، بالنسبة للإمدادات الغذائية والأمن الغذائي في العالم، حيث تم تسليم أكثر من 11 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية للمحتاجين، عبر ما يقرب من 500 سفينة في الأشهر الأربعة الماضية.ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة جميع الأطراف المعنية على استئناف صفقة الحبوب. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، على أن هذه المنظمة الدولية ملتزمة التزاما كاملا بإزالة العوائق المتبقية أمام تصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا الاتحادية.قال د. بيير عازار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية إن دخول روسيا إلى أوكرانيا مكنها من السيطرة على السهوب الممتدة بين أوكرانيا وروسيا لافتا إلى أن بحر آزوف والبحر الأسود تقريبا تحت السيطرة الروسية، ما يمكنها من التحكم في اتفاقية تصدير الحبوب بما ينفذ مصالحها هي فقط لا مصالح الغرب ولا تركيا ولا أوكرانيا.وأشار عازار إلى أن روسيا لن تمدد الاتفاقية إلا إذا جاء ذلك وفق مصالحها مشيرا إلى أن الاتفاقية قابلة للتعليق في أي وقت إذا تعارضت مع المصالح الروسية. ومن ذلك مناطق التوزيع التي ترغب روسيا في إيصالها إلى الدول الفقيرة.وزير الخارجية المجري: على القادة الأوروبيين الذين أيدوا العقوبات أن يعترفوا بأن ذلك أدى إلى تراجع الاقتصاد الأوروبي وتقديم الاستقالة.صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بأن الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض عقوبات جديدة على روسيا من أجل "تبرير قراراته الخاطئة" السابقة.وأضاف أنه على القادة الأوروبيين الذين أيدوا العقوبات أن يعترفوا بأن ذلك أدى إلى تراجع الاقتصاد الأوروبي وتقديم الاستقالة.واعتبر سيارتو أن "ذلك سيكون رد فعل طبيعي من قبل من ألحقوا أضرارا بأوروبا من خلال فرض العقوبات".قال الكاتب والمحلل السياسي رضوان قاسم: "إن موقف المجر يعتبر واقع توصل إليه الأوروبيون جميعهم لكن لابد القول إنهم يخجلون من أنفسهم في التراجع عن الحقيقة التي وصلوا إليها والتراجع عن مواقفهم فهناك بعض الدول التي أعلنت صراحةً مثل المجر وحتى الدول التي تعنتت في موقفها بدأت تعترف أن اقتصادها بدأ يتراجع، وحدوث تضخم في دول الاتحاد الأوروبي والذي وصل إلى 11.3 بالمئة وفي الدول التي تتعاطى باليورو وصل إلى أكثر من 10%، وهذا دليل على أن المعركة التي خاضوها ضد روسيا خاسرة 100 بالمئة لذلك كانت هناك شجاعة من وزير الخارجية المجري بمواجهة الحقيقة والقول إنه لا بد من التراجع عن هذه السياسات الفاشلة التي اُتخذت ضد روسيا، لأن الواقعية هى الأساس للخروج من الأزمة، وأكد قاسم في حديثه أن الدول الأوروبية سوف تستجيب لمطلب رئيس الوزراء المجري رغماً عنهم وليس بإراداتهم لأن المجر تتحدث بواقعية ومنطقية خاصةً وأن الدول الأوروبية تدرك جيداً بأن ما يحدث تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للدول الأوروبية وأن حديث المجر صائب وواقعي جداً".صحيفة "هآرتس" تقول إن إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات بضغط من واشنطنأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن إسرائيل وافقت على تمويل تقديم "مواد استراتيجية" لأوكرانيا بملايين الدولارات، بضغط من الإدارة الأمريكية.ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين دبلوماسيين أوروبيين رفيعي المستوى قولهم، إن الولايات المتحدة حثت الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أسابيع على دعم جهود الناتو والدول الغربية في مواجهة روسيا.وكانت الولايات المتحدة تريد من إسرائيل أن تزود أوكرانيا ببطاريات الدفاعات الجوية، ولكن بعد محادثات بين الحكومتين، قرر قادة إسرائيل، وتحديدا رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس، الموافقة على تمويل تقديم "المواد الاستراتيجية" بدلا من ذلك.وتشير "هآرتس" إلى أن إسرائيل حولت ملايين الدولارات إلى إحدى دول الناتو التي اشترت "المواد الاستراتيجية" وأرسلتها إلى أوكرانيا، وطلبت عدم الكشف عن طبيعة تلك المواد التي تم شراؤها وتقديمها لأوكرانيا.قال المتخصص في الشئون الإسرائيلية د. سعيد عكاشة "إن طبيعة العلاقة بين روسيا وإسرائيل متوترة منذ فترة ليست بالقليلة.وكانت تصريحات لافروف على سبيل المثال منذ أشهر بالتقليل من شأن معاداة السامية أدت إلى غضب إسرائيل بشكل كبير وأيضا غضبت روسيا بشكل كبير لأنها لا تتوقع أن يكون هناك علاقات بين إسرائيل وأوكرانيا خاصةً وأن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في إحراج إسرائيل بشكل كبير خاصةً وأن الأخيرة تريد أن تجمع بين خصمين في الميدان وهذا أمر في غاية الصعوبة.التحالف الدولي: هجوم صاروخي استهدف قاعدة القرية الخضراء شمال شرقي سورياقالت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في بيان، إن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة القرية الخضراء شمال شرقي سوريا دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.وأضافت أنها بدأت تحقيقاً في الحادث، واعلنت القيادة المركزية الأمريكية، وقالت القيادة المركزية إن الهجوم الصاروخي استهدفت قوات التحالف الدولي في منطقة حقل العمر بريف دير الزور المعروفة باسم "القرية الخضراء".وأشارت إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة أو الممتلكات التابعة للتحالف الدولي. وأكدت القيادة أن القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا تحقق في الحادث.وصرح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو، بأن "هذا النوع من الهجمات يعرض قوات التحالف الدولي والسكان المدنيين للخطر ويقوض الاستقرار والأمن الذي تم تحقيقه في سوريا والمنطقة".وأشار جابر إلى أن هذه العمليات قد لا تعجل برحيل القوات الأمريكية توَا، خاصة وأن هذه العملية لم تحدث خسائر بشرية ، لافتا إلى أن رحيل القوات الأمريكية لن يكون إلا بقرار من الرئيس الأمريكي ، في حال حدوث خسائر بشرية ضمن القوات الأمريكية.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك...

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