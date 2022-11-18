https://sputnikarabic.ae/20221118/حادث-سيارة-في-جنوب-باكستان-يخلف-ما-لا-يقل-عن-20-قتيلا-و13-جريحا-1070290978.html
حادث سيارة في جنوب باكستان يخلف ما لا يقل عن 20 قتيلا و13 جريحا
حادث سيارة في جنوب باكستان يخلف ما لا يقل عن 20 قتيلا و13 جريحا
لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرين، اليوم الجمعة، بعد أن اصطدمت شاحنة ركاب بخندق بالقرب من مدينة صحفان شريف في مقاطعة السند بجنوب باكستان. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T05:08+0000
2022-11-18T05:08+0000
2022-11-18T05:08+0000
باكستان
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، نقلا عن فريد الدين مصطفى، نائب مفوض منطقة جامشورو أن سائق الشاحنة على الأرجح لم ير الخندق، المليء بالماء، وقاد مباشرة إليه.ووفقا لتقرير الصحيفة، كانت الشاحنة في طريقها من مدينة خيربور إلى قبر لال شهباز قلندر.وقال التقرير إن إثنين من الضحايا في حالة حرجة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان
حادث سيارة في جنوب باكستان يخلف ما لا يقل عن 20 قتيلا و13 جريحا
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لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرين، اليوم الجمعة، بعد أن اصطدمت شاحنة ركاب بخندق بالقرب من مدينة صحفان شريف في مقاطعة السند بجنوب باكستان.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، نقلا عن فريد الدين مصطفى، نائب مفوض منطقة جامشورو أن سائق الشاحنة على الأرجح لم ير الخندق، المليء بالماء، وقاد مباشرة إليه.
ووفقا لتقرير الصحيفة، كانت الشاحنة في طريقها من مدينة خيربور إلى قبر لال شهباز قلندر.
وقال التقرير إن إثنين من الضحايا في حالة حرجة.