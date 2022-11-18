https://sputnikarabic.ae/20221118/خبير-عسكري--الغرب-يصر-على-توجيه-الاتهامات-لروسيا-لتأجيج-الحرب---1070310551.html
خبير عسكري: الغرب يصر على توجيه الاتهامات لروسيا "لتأجيج الحرب"
خبير عسكري: الغرب يصر على توجيه الاتهامات لروسيا "لتأجيج الحرب"
نناقش اليوم: شرارة صواريخ نسبت لروسيا في بولندا كادت أن تتسبب في اندلاع لهيب حرب عالمية ثالثة، أوكرانيا تطالب بالإسراع بتزويدها بأنظمة الدفاع "باتريوت"، مجلس... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T16:40+0000
2022-11-18T16:40+0000
2022-11-18T17:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: " الغرب يصر على توجيه الاتهامات لروسيا لتأجيج الحرب "
خبير عسكري: " الغرب يصر على توجيه الاتهامات لروسيا لتأجيج الحرب "
سارعت وارسو بتوجيه أصابع الاتهام إلى جارتها روسيا بسقوط صاروخين على أراضيها، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهام جملة وتفصيلا.حول هذا الموضوع تحدث لوكالة "سبوتنيك" الخبير العسكري نيكيتا بيتلوف قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: الغرب يصر على توجيه الاتهامات لروسيا "لتأجيج الحرب"
16:40 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 17:15 GMT 18.11.2022) تابعنا عبر
نناقش اليوم: شرارة صواريخ نسبت لروسيا في بولندا كادت أن تتسبب في اندلاع لهيب حرب عالمية ثالثة، أوكرانيا تطالب بالإسراع بتزويدها بأنظمة الدفاع "باتريوت"، مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يناقش موضوع المواقع النووية السرية في إيران، تدريبات مشتركة روسية جزائرية بعنوان "درع الصحراء".
سارعت وارسو بتوجيه أصابع الاتهام إلى جارتها روسيا بسقوط صاروخين على أراضيها، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهام جملة وتفصيلا.
حول هذا الموضوع تحدث لوكالة "سبوتنيك" الخبير العسكري نيكيتا بيتلوف قائلا:
"نظام كييف يسعى لصدام مباشر بين روسيا و قوات حلف شمال الاطلسي من خلال توجيه الاتهامات ضد القوات الروسية".
التفاصيل في الملف الصوتي...