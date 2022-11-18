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موسكو حول قيام الجيش الأوكراني بإعدام أسرى روس: لن يفلت أحد من العقاب
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221118/خبير-عسكري--الغرب-يصر-على-توجيه-الاتهامات-لروسيا-لتأجيج-الحرب---1070310551.html
خبير عسكري: الغرب يصر على توجيه الاتهامات لروسيا "لتأجيج الحرب"
خبير عسكري: الغرب يصر على توجيه الاتهامات لروسيا "لتأجيج الحرب"
نناقش اليوم: شرارة صواريخ نسبت لروسيا في بولندا كادت أن تتسبب في اندلاع لهيب حرب عالمية ثالثة، أوكرانيا تطالب بالإسراع بتزويدها بأنظمة الدفاع "باتريوت"، مجلس... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T16:40+0000
2022-11-18T17:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: " الغرب يصر على توجيه الاتهامات لروسيا لتأجيج الحرب "
خبير عسكري: " الغرب يصر على توجيه الاتهامات لروسيا لتأجيج الحرب "
سارعت وارسو بتوجيه أصابع الاتهام إلى جارتها روسيا بسقوط صاروخين على أراضيها، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهام جملة وتفصيلا.حول هذا الموضوع تحدث لوكالة "سبوتنيك" الخبير العسكري نيكيتا بيتلوف قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио

خبير عسكري: الغرب يصر على توجيه الاتهامات لروسيا "لتأجيج الحرب"

16:40 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 17:15 GMT 18.11.2022)
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: " الغرب يصر على توجيه الاتهامات لروسيا لتأجيج الحرب "
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محمد جمعة
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
كل المواضيع
نناقش اليوم: شرارة صواريخ نسبت لروسيا في بولندا كادت أن تتسبب في اندلاع لهيب حرب عالمية ثالثة، أوكرانيا تطالب بالإسراع بتزويدها بأنظمة الدفاع "باتريوت"، مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يناقش موضوع المواقع النووية السرية في إيران، تدريبات مشتركة روسية جزائرية بعنوان "درع الصحراء".
سارعت وارسو بتوجيه أصابع الاتهام إلى جارتها روسيا بسقوط صاروخين على أراضيها، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهام جملة وتفصيلا.
حول هذا الموضوع تحدث لوكالة "سبوتنيك" الخبير العسكري نيكيتا بيتلوف قائلا:

"نظام كييف يسعى لصدام مباشر بين روسيا و قوات حلف شمال الاطلسي من خلال توجيه الاتهامات ضد القوات الروسية".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:04 GMT
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