https://sputnikarabic.ae/20221118/رئيسة-مجلس-النواب-تتعهد-بعدم-السعي-للحصول-على-دور-قيادي-في-الكونغرس-القادم-1070290363.html
رئيسة مجلس النواب تتعهد بعدم السعي للحصول على دور قيادي في الكونغرس القادم
رئيسة مجلس النواب تتعهد بعدم السعي للحصول على دور قيادي في الكونغرس القادم
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنها لن تسعى لإعادة انتخابها لمنصب قيادي للحزب في الكونغرس المقبل، وهو إعلان يأتي بعد أسبوع من فقدان... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T02:52+0000
2022-11-18T02:52+0000
2022-11-18T02:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت بيلوسي خلال تصريحات في قاعة المجلس: "لا يوجد شرف رسمي أكبر بالنسبة لي من الوقوف في هذه القاعة والتحدث نيابة عن شعب سان فرانسيسكو".وأضافت: "سنواصل القيام بذلك كعضو في مجلس النواب. ومع ثقة كبيرة في تجمعنا، لن أسعى إلى إعادة انتخابي للقيادة الديمقراطية في الكونغرس المقبل".وقالت بيلوسي إن الوقت قد حان لجيل جديد لقيادة التجمع الديمقراطي.وفي عام 2018، أبرمت بيلوسي صفقة غير رسمية للحد من وقتها كرئيسة لمجلس النواب لمدة أربع سنوات أخرى فقط.ومن المقرر أن يفقد الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، حيث يفضل زعيم الأقلية الحالي كيفن مكارثي أن يصبح رئيسا تحت سيطرة الجمهوريين في المجلس.وفي عام 2007، أصبحت أول امرأة تنتخب لمنصب رئيس مجلس النواب، وهو المنصب الذي ستستعيده في عام 2019.
https://sputnikarabic.ae/20221117/الجمهوريون-يقدمون-للكونغرس-الأمريكي-مشروع-قانون-حول-تدقيق-المساعدات-لأوكرانيا-1070289362.html
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
رئيسة مجلس النواب تتعهد بعدم السعي للحصول على دور قيادي في الكونغرس القادم
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنها لن تسعى لإعادة انتخابها لمنصب قيادي للحزب في الكونغرس المقبل، وهو إعلان يأتي بعد أسبوع من فقدان الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت بيلوسي خلال تصريحات في قاعة المجلس: "لا يوجد شرف رسمي أكبر بالنسبة لي من الوقوف في هذه القاعة والتحدث نيابة عن شعب سان فرانسيسكو".
وأضافت: "سنواصل القيام بذلك كعضو في مجلس النواب. ومع ثقة كبيرة في تجمعنا، لن أسعى إلى إعادة انتخابي للقيادة الديمقراطية في الكونغرس المقبل".
وقالت بيلوسي إن الوقت قد حان لجيل جديد لقيادة التجمع الديمقراطي.
وفي عام 2018، أبرمت بيلوسي صفقة غير رسمية للحد من وقتها كرئيسة لمجلس النواب لمدة أربع سنوات أخرى فقط.
ومن المقرر أن يفقد الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب
بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، حيث يفضل زعيم الأقلية الحالي كيفن مكارثي أن يصبح رئيسا تحت سيطرة الجمهوريين في المجلس.
وفي عام 2007، أصبحت أول امرأة تنتخب لمنصب رئيس مجلس النواب، وهو المنصب الذي ستستعيده في عام 2019.