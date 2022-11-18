https://sputnikarabic.ae/20221118/رصد-زلزال-بقوة-55-ريختر-في-ولاية-ألاسكا-الأمريكية--1070290211.html
رصد زلزال بقوة 5.5 ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية
رصد زلزال بقوة 5.5 ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية
أعلن مركز دراسة الزلازل الأورومتوسطي، عن رصد زلزال بقوة 5.5 بمقياس ريختر جنوب ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T01:00+0000
2022-11-18T01:00+0000
2022-11-18T02:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وقد حدث الزلزال في الساعة 0:03 بالتوقيت العالمي (3.03 بتوقيت موسكو). ووقع مركز الزلزال على بعد 21 كيلومتر شمالي مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا على عمق 42 كيلومتراً.ولم ترد أي معلومات عن الضحايا والأضرار المادية بعد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد زلزال بقوة 5.5 ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية
01:00 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 02:55 GMT 18.11.2022) تابعنا عبر
أعلن مركز دراسة الزلازل الأورومتوسطي، عن رصد زلزال بقوة 5.5 بمقياس ريختر جنوب ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة.
واشنطن – سبوتنيك
. وقد حدث الزلزال في الساعة 0:03 بالتوقيت العالمي (3.03 بتوقيت موسكو). ووقع مركز الزلزال على بعد 21 كيلومتر شمالي مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا على عمق 42 كيلومتراً.
ولم ترد أي معلومات عن الضحايا والأضرار المادية بعد.