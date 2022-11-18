عربي
https://sputnikarabic.ae/20221118/رصد-زلزال-بقوة-55-ريختر-في-ولاية-ألاسكا-الأمريكية--1070290211.html
رصد زلزال بقوة 5.5 ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية
رصد زلزال بقوة 5.5 ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية
أعلن مركز دراسة الزلازل الأورومتوسطي، عن رصد زلزال بقوة 5.5 بمقياس ريختر جنوب ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T01:00+0000
2022-11-18T02:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1050463943_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_84c2e56a91680cb6dd724109d9c9f377.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وقد حدث الزلزال في الساعة 0:03 بالتوقيت العالمي (3.03 بتوقيت موسكو). ووقع مركز الزلزال على بعد 21 كيلومتر شمالي مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا على عمق 42 كيلومتراً.ولم ترد أي معلومات عن الضحايا والأضرار المادية بعد.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1050463943_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b1ce1c8bc0c8c6293d8fede346363e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

رصد زلزال بقوة 5.5 ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية

01:00 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 02:55 GMT 18.11.2022)
© AP Photo / Andi Huseinتداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021
تداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Andi Husein
تابعنا عبرTelegram
أعلن مركز دراسة الزلازل الأورومتوسطي، عن رصد زلزال بقوة 5.5 بمقياس ريختر جنوب ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة.
واشنطن – سبوتنيك. وقد حدث الزلزال في الساعة 0:03 بالتوقيت العالمي (3.03 بتوقيت موسكو). ووقع مركز الزلزال على بعد 21 كيلومتر شمالي مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا على عمق 42 كيلومتراً.
ولم ترد أي معلومات عن الضحايا والأضرار المادية بعد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:48 GMTПилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 نوفمبر, 18:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала