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https://sputnikarabic.ae/20221118/ريابكوف-روسيا-تتابع-بقلق-إطلاق-كوريا-الشمالية-للصواريخ-1070293269.html
ريابكوف: روسيا تتابع بقلق إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ
ريابكوف: روسيا تتابع بقلق إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو تتابع بقلق الوضع في شبه الجزيرة الكورية وإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، مشيرا إلى أن... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T08:18+0000
2022-11-18T08:18+0000
روسيا
الخارجية الروسية
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
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وقال ريابكوف للصحفيين: "بداية نذكركم بأن الموقف الروسي المؤيد لتطوير مخطط معين للمضي قدما والابتعاد عن دوامة المواجهة المتكررة باستمرار حول ما يحدث في المنطقة قد تم ذكره وتطويره وتعديله بشكل متكرر، هذا دليل على التزامنا بالطريق الدبلوماسي والسياسي".واضاف ريابكوف: "الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة، لوحظ بشكل خاص مؤخرا، يفضلون طريقا مختلفا".وتابع ريابكوف: "يبدو الأمر كما لو أن صبر بيونغ يانغ يجري اختباره، إننا نتابع التطورات بقلق، ونلاحظ أن العمل على الآلية التي كانت تستخدم سابقا لاستخدام موضوع نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية قد تم تقليصها بمبادرة من واشنطن. لكن هذا لا يعني أن الاتصالات غائبة تماما".وأعربت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، اليوم الجمعة، عن إدانة بلادها لكوريا الشمالية لإطلاقها صاروخ باليستي طويل المدى، مؤكدة على أنه يزيد التوترات ويمكن أن يزعزع الأمن الإقليمي.وفي وقت سابق، اليوم، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مشتبها به.
https://sputnikarabic.ae/20221118/البيت-الأبيض-يعلق-على-العملية-الأخيرة-لإطلاق-صاروخ-من-قبل-كوريا-الشمالية-1070291342.html
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روسيا, الخارجية الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية
روسيا, الخارجية الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية

ريابكوف: روسيا تتابع بقلق إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

08:18 GMT 18.11.2022
© AP Photo / JUNG YEON-JEإطلاق صاروخ بالستي من قبل كوريا الشمالية
إطلاق صاروخ بالستي من قبل كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / JUNG YEON-JE
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو تتابع بقلق الوضع في شبه الجزيرة الكورية وإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تختبر على ما يبدو صبر بيونغ يانغ.
وقال ريابكوف للصحفيين: "بداية نذكركم بأن الموقف الروسي المؤيد لتطوير مخطط معين للمضي قدما والابتعاد عن دوامة المواجهة المتكررة باستمرار حول ما يحدث في المنطقة قد تم ذكره وتطويره وتعديله بشكل متكرر، هذا دليل على التزامنا بالطريق الدبلوماسي والسياسي".
واضاف ريابكوف: "الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة، لوحظ بشكل خاص مؤخرا، يفضلون طريقا مختلفا".
وتابع ريابكوف: "يبدو الأمر كما لو أن صبر بيونغ يانغ يجري اختباره، إننا نتابع التطورات بقلق، ونلاحظ أن العمل على الآلية التي كانت تستخدم سابقا لاستخدام موضوع نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية قد تم تقليصها بمبادرة من واشنطن. لكن هذا لا يعني أن الاتصالات غائبة تماما".
وأعربت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، اليوم الجمعة، عن إدانة بلادها لكوريا الشمالية لإطلاقها صاروخ باليستي طويل المدى، مؤكدة على أنه يزيد التوترات ويمكن أن يزعزع الأمن الإقليمي.
إطلاق صاروخ باليستي سينيفا من الغواصة النووية الاستراتيجية بريانسك في مياه بحر بارنتس، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
البيت الأبيض يعلق على العملية الأخيرة لإطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية
06:02 GMT
وفي وقت سابق، اليوم، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مشتبها به.
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