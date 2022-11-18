ريابكوف: لا يمكن أن يكون هناك حوار مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا الآن، بالنظر إلى المواقف المتناقضة جذريًا.
وقال ريابكوف للصحفيين: "لا يوجد شيء يمكن التحدث عنه مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا".
وأضاف ريابكوف: "إذا ورد الموضوع الأوكراني بطريقة أو بأخرى، فهذا كله نوع من الإرسال المتبادل للإشارات، ولا يمكن أن يكون هناك حوار، خاصة المفاوضات، بالنظر إلى المواقف المتناقضة جذريًا للنهج".
وأشار ريابكوف إلى أن موسكو اطلعت على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأخذت علما بالمعلومات المقدمة.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، على أن: "هذه ليست المسألة، ولكن هي أن هناك فرص لتصنيع مثل هذا السلاح، القنبلة القذرة واستخدامها لأغراض استفزازية في أوكرانيا. وثلاث منشآت ليست كل ما تملكه كييف في هذا المجال".
وأضاف ريابكوف: "إذا ورد الموضوع الأوكراني بطريقة أو بأخرى، فهذا كله نوع من الإرسال المتبادل للإشارات، ولا يمكن أن يكون هناك حوار، خاصة المفاوضات، بالنظر إلى المواقف المتناقضة جذريًا للنهج".
وأشار ريابكوف إلى أن موسكو اطلعت على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأخذت علما بالمعلومات المقدمة.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، على أن: "هذه ليست المسألة، ولكن هي أن هناك فرص لتصنيع مثل هذا السلاح، القنبلة القذرة واستخدامها لأغراض استفزازية في أوكرانيا. وثلاث منشآت ليست كل ما تملكه كييف في هذا المجال".