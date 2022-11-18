https://sputnikarabic.ae/20221118/ريابكوف-لا-يمكن-أن-يكون-هناك-حوار-مع-الولايات-المتحدة-حول-أوكرانيا-1070292883.html

ريابكوف: لا يمكن أن يكون هناك حوار مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا

ريابكوف: لا يمكن أن يكون هناك حوار مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا الآن، بالنظر إلى المواقف المتناقضة... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T07:50+0000

2022-11-18T07:50+0000

2022-11-18T07:50+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104408/71/1044087178_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c7c0b5919140bde0f2d8ba5d585ced2.jpg

وقال ريابكوف للصحفيين: "لا يوجد شيء يمكن التحدث عنه مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا".وأضاف ريابكوف: "إذا ورد الموضوع الأوكراني بطريقة أو بأخرى، فهذا كله نوع من الإرسال المتبادل للإشارات، ولا يمكن أن يكون هناك حوار، خاصة المفاوضات، بالنظر إلى المواقف المتناقضة جذريًا للنهج".وأشار ريابكوف إلى أن موسكو اطلعت على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأخذت علما بالمعلومات المقدمة.وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، على أن: "هذه ليست المسألة، ولكن هي أن هناك فرص لتصنيع مثل هذا السلاح، القنبلة القذرة واستخدامها لأغراض استفزازية في أوكرانيا. وثلاث منشآت ليست كل ما تملكه كييف في هذا المجال".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا