عربي
https://sputnikarabic.ae/20221118/زيادة-حجم-التجارة-بين-السعودية-وكوريا-الجنوبية-بـ45-خلال-2021-1070300681.html
زيادة حجم التجارة بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ45% خلال 2021
زيادة حجم التجارة بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ45% خلال 2021
زاد حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية خلال العام 2021 بـنسبة 45% مقارنة بعام 2020، حسبما أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي الكوري، فهد بن سعد... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T12:37+0000
2022-11-18T12:37+0000
أخبار العالم الآن
السعودية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104420/11/1044201136_0:0:2004:1128_1920x0_80_0_0_3e1382498c05c8f2069351c1d250480f.jpg
ونقلت صحيفة "عاجل" عن الوعلان قوله بأن العلاقات السعودية الكورية المشتركة تتسم بعمق ومتانة واستراتيجية، وتمت بلورتها من خلال إطلاق الرؤية السعودية الكورية المشتركة 2030.وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي الكوري عن تطلعه لتعزيز وتسريع التعاون، وتمكين قطاعي الأعمال في البلدين وإشراكهما في تحقيق الخطط التنموية.في السياق ذاته، اقترح عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الكوري المهندس أحمد بن وليد العطية، تسريع وتيرة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إنشاء فرق عمل قطاعية تعمل على رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مستهدفات الرؤية السعودية الكورية المشتركة في 7 قطاعات رئيسة.شملت القطاعات المستهدفة الصناعة والخدمات اللوجستية، والمقاولات والإنشاءات، والطاقة والطاقة المتجددة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات (التحول الرقمي)، والرعاية الصحية، والابتكار وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والضيافة والترفيه.يذكر أن مجلس الأعمال السعودي الكوري المشترك عقد اجتماعه، بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى كوريا الجنوبية.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104420/11/1044201136_369:0:1873:1128_1920x0_80_0_0_76867665e403650356e2e5de58e95158.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, السعودية, العالم العربي
أخبار العالم الآن, السعودية, العالم العربي

زيادة حجم التجارة بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ45% خلال 2021

12:37 GMT 18.11.2022
© Sputnik . Rami Solimanتجارة بضائع استيراد وتصدير
تجارة بضائع استيراد وتصدير - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© Sputnik . Rami Soliman
تابعنا عبرTelegram
زاد حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية خلال العام 2021 بـنسبة 45% مقارنة بعام 2020، حسبما أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي الكوري، فهد بن سعد الوعلان.
ونقلت صحيفة "عاجل" عن الوعلان قوله بأن العلاقات السعودية الكورية المشتركة تتسم بعمق ومتانة واستراتيجية، وتمت بلورتها من خلال إطلاق الرؤية السعودية الكورية المشتركة 2030.
وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي الكوري عن تطلعه لتعزيز وتسريع التعاون، وتمكين قطاعي الأعمال في البلدين وإشراكهما في تحقيق الخطط التنموية.
في السياق ذاته، اقترح عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الكوري المهندس أحمد بن وليد العطية، تسريع وتيرة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إنشاء فرق عمل قطاعية تعمل على رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مستهدفات الرؤية السعودية الكورية المشتركة في 7 قطاعات رئيسة.
شملت القطاعات المستهدفة الصناعة والخدمات اللوجستية، والمقاولات والإنشاءات، والطاقة والطاقة المتجددة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات (التحول الرقمي)، والرعاية الصحية، والابتكار وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والضيافة والترفيه.
يذكر أن مجلس الأعمال السعودي الكوري المشترك عقد اجتماعه، بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى كوريا الجنوبية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала