https://sputnikarabic.ae/20221118/زيادة-حجم-التجارة-بين-السعودية-وكوريا-الجنوبية-بـ45-خلال-2021-1070300681.html
زيادة حجم التجارة بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ45% خلال 2021
زيادة حجم التجارة بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ45% خلال 2021
زاد حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية خلال العام 2021 بـنسبة 45% مقارنة بعام 2020، حسبما أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي الكوري، فهد بن سعد... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T12:37+0000
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ونقلت صحيفة "عاجل" عن الوعلان قوله بأن العلاقات السعودية الكورية المشتركة تتسم بعمق ومتانة واستراتيجية، وتمت بلورتها من خلال إطلاق الرؤية السعودية الكورية المشتركة 2030.وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي الكوري عن تطلعه لتعزيز وتسريع التعاون، وتمكين قطاعي الأعمال في البلدين وإشراكهما في تحقيق الخطط التنموية.في السياق ذاته، اقترح عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الكوري المهندس أحمد بن وليد العطية، تسريع وتيرة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إنشاء فرق عمل قطاعية تعمل على رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مستهدفات الرؤية السعودية الكورية المشتركة في 7 قطاعات رئيسة.شملت القطاعات المستهدفة الصناعة والخدمات اللوجستية، والمقاولات والإنشاءات، والطاقة والطاقة المتجددة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات (التحول الرقمي)، والرعاية الصحية، والابتكار وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والضيافة والترفيه.يذكر أن مجلس الأعمال السعودي الكوري المشترك عقد اجتماعه، بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى كوريا الجنوبية.
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أخبار العالم الآن, السعودية, العالم العربي
أخبار العالم الآن, السعودية, العالم العربي
زيادة حجم التجارة بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ45% خلال 2021
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زاد حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية خلال العام 2021 بـنسبة 45% مقارنة بعام 2020، حسبما أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي الكوري، فهد بن سعد الوعلان.
ونقلت صحيفة
"عاجل" عن الوعلان قوله بأن العلاقات السعودية الكورية المشتركة تتسم بعمق ومتانة واستراتيجية، وتمت بلورتها من خلال إطلاق الرؤية السعودية الكورية المشتركة 2030.
وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي الكوري عن تطلعه لتعزيز وتسريع التعاون، وتمكين قطاعي الأعمال في البلدين وإشراكهما في تحقيق الخطط التنموية.
في السياق ذاته، اقترح عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الكوري المهندس أحمد بن وليد العطية، تسريع وتيرة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إنشاء فرق عمل قطاعية تعمل على رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مستهدفات الرؤية السعودية الكورية المشتركة في 7 قطاعات رئيسة.
شملت القطاعات المستهدفة الصناعة والخدمات اللوجستية، والمقاولات والإنشاءات، والطاقة والطاقة المتجددة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات (التحول الرقمي)، والرعاية الصحية، والابتكار وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والضيافة والترفيه.
يذكر أن مجلس الأعمال السعودي الكوري المشترك عقد اجتماعه، بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى كوريا الجنوبية.