https://sputnikarabic.ae/20221118/سفير-أوكرانيا-يقول-إن-الدعم-العسكري-الإسرائيلي-لبلاده-أصبح-ضرورة-بعد-دخول-إيران-الحرب-1070294912.html

سفير أوكرانيا يقول إن الدعم العسكري الإسرائيلي لبلاده أصبح ضرورة بعد دخول إيران الحرب

سفير أوكرانيا يقول إن الدعم العسكري الإسرائيلي لبلاده أصبح ضرورة بعد دخول إيران الحرب

قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغين كورنيتشوك، إن بلاده تتوقع تعزيز العلاقات العسكرية مع اسرائيل، لا سيما بعد دخول إيران الحرب. 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T10:07+0000

2022-11-18T10:07+0000

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وأوضح السفير في مقابلة مع قناة i24news الإسرائيلية، مساء الخميس، أن "أوكرانيا تتوقع تعزيز العلاقات العسكرية مع إسرائيل، وخاصة ما يتعلق بمضادات الصواريخ والمسيّرات، لأن إيران دخلت إلى الحرب، لهذا يجب على إسرائيل تغيير مواقفها لأن إيران متحالفة مع روسيا وسوريا وبلاروسيا".وأكد يفغين على أن "هذا الأمر عليه أن يدفع الحكومة الإسرائيليّة باختيار الخيار الصحيح وتزويد أوكرانيا بمضادات دفاعية تسمح لنا بحماية المدنيين والأطفال والنساء" على حد تعبيره.وأضاف "أعتقد ان بنيامين نتنياهو سياسي محنّك، وعليه أن يثبت نفسه الآن بأنه قائد، ورغم علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابق، عليه الآن أولًا أن يوازن موقفه كغيره من القادة الغربيين تجاه الرئيس الروسي وأن يقف إلى جانب أوكرانيا، وأن يختار الخيار الصحيح وهذا ما نأمله".كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين لم تسمهم، أن تل أبيب وافقت تحت ضغط من الولايات المتحدة، على تمويل توريد "مواد استراتيجية" تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات إلى أوكرانيا.وجاء في تقرير الصحيفة أن واشنطن أرادت من تل أبيب تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي، على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية كانت قد رفضت رسميا في السابق هذا الاحتمال في سياق "المصالح الوطنية". ونتيجة لذلك، اتفق الطرفان على أن إسرائيل سوف "تمول المواد الاستراتيجية" للجانب الأوكراني.وبحسب المصادر، أنفقت إسرائيل إجمالا "عدة ملايين من الدولارات" لهذه الأغراض، والتي تم تحويلها إلى إحدى الدول الأعضاء في الناتو "المتورطة بشدة في إمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية".وذكر السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا "نعتقد أن لدينا شركاء أقوياء واستراتيجيين كالولايات المتحدة، وبالنسبة للمساعدة الإسرائيلية عليه أن يكون بقرار إسرائيلي وأن يتم هذا القرار دون أي ضغط أمريكي، وأن يكون موقف حكومة نتنياهو واضحًا بخصوص الدعم العسكري، نحن نطالب بسلاح دفاعي فقط".

https://sputnikarabic.ae/20221117/وكالات-إسرائيل-وافقت-على-تمويل-توريد-مواد-استراتيجية-إلى-أوكرانيا-عبر-دولة-ثالثة--1070287551.html

https://sputnikarabic.ae/20221021/قناة-عبرية-تقول-إن-إسرائيل-عرضت-تزويد-أوكرانيا-بأنظمة-إنذار-وكييف-تماطل-1069332546.html

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