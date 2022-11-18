https://sputnikarabic.ae/20221118/عمدة-نيويورك-السابق-يشيد-بما-حققته-السعودية-فيما-يتعلق-بالمرأة-1070298792.html
عمدة نيويورك السابق يشيد بما حققته السعودية فيما يتعلق بالمرأة
عمدة نيويورك السابق يشيد بما حققته السعودية فيما يتعلق بالمرأة
أشاد مؤسس وكالة بلومبرغ وعمدة مدينة نيويورك السابق، مايكل بلومبرغ، اليوم الجمعة، بما حققته السعودية فيما يتعلق بالمرأة. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T11:43+0000
2022-11-18T11:43+0000
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ونقلت صحيفة "عاجل" عن "بلومبرغ" قوله بأن السعودية شهدت تغييرات عدة في السنوات القليلة الماضية، خاصة على صعيد المرأة، وهو ما توصلت إليه الولايات المتحدة في مئات السنين.وشدد عمدة نيويورك السابق على أن السعودية ما زالت حليفا للولايات المتحدة الأمريكية وأن بلاده بحاجة لها للمساعدة في الحفاظ على السلام في المنطقة.وأعرب عن تفاؤله فيما يتعلق بالشرق الأوسط حيث يرى انطلاقة مفاجئة للسلام والتعاون والتجارة بين دول المنطقة رغم الاختلافات الكثيرة الموجودة بينهم.وفي وقت سابق، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحصانة في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي والتي رفعتها ضده خطيبة خاشقجي السابقة خديجة جنكيز.وذكرت شبكة "سي إن إن" أن وزارة العدل الأمريكية قدمت دعوى قضائية بناء على طلب وزارة الخارجية لمنح ولي العهد السعودي الحصانة في هذه القضية.وتستند دعوى وزارة العدل، على أن محمد بن سلمان عُيّن مؤخرا رئيسا للوزراء بالسعودية، ونتيجة لذلك فهو مؤهل للحصول على الحصانة كرئيس حكومة أجنبية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, السعودية, العالم العربي
أخبار العالم الآن, السعودية, العالم العربي
عمدة نيويورك السابق يشيد بما حققته السعودية فيما يتعلق بالمرأة
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أشاد مؤسس وكالة بلومبرغ وعمدة مدينة نيويورك السابق، مايكل بلومبرغ، اليوم الجمعة، بما حققته السعودية فيما يتعلق بالمرأة.
ونقلت صحيفة
"عاجل" عن "بلومبرغ" قوله بأن السعودية شهدت تغييرات عدة في السنوات القليلة الماضية، خاصة على صعيد المرأة، وهو ما توصلت إليه الولايات المتحدة في مئات السنين.
وشدد عمدة نيويورك السابق على أن السعودية ما زالت حليفا للولايات المتحدة الأمريكية وأن بلاده بحاجة لها للمساعدة في الحفاظ على السلام في المنطقة.
وأعرب عن تفاؤله فيما يتعلق بالشرق الأوسط حيث يرى انطلاقة مفاجئة للسلام والتعاون والتجارة بين دول المنطقة رغم الاختلافات الكثيرة الموجودة بينهم.
وفي وقت سابق، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحصانة في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي والتي رفعتها ضده خطيبة خاشقجي السابقة خديجة جنكيز.
وذكرت شبكة "سي إن إن" أن وزارة العدل الأمريكية قدمت دعوى قضائية بناء على طلب وزارة الخارجية لمنح ولي العهد السعودي الحصانة في هذه القضية.
وتستند دعوى وزارة العدل، على أن محمد بن سلمان عُيّن مؤخرا رئيسا للوزراء بالسعودية، ونتيجة لذلك فهو مؤهل للحصول على الحصانة كرئيس حكومة أجنبية.