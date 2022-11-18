https://sputnikarabic.ae/20221118/قطر-تزيح-الستار-عن-أكبر-حذاء-رياضي-في-العالم-1070302847.html
قطر تزيح الستار عن أكبر حذاء رياضي في العالم
قطر تزيح الستار عن أكبر حذاء رياضي في العالم
رفعت قطر الستار عن أكبر حذاء رياضي في العالم في منطقة كتارا الثقافية، حيث استخدامت في صناعته نفس المواد التي تدخل في صناعة الأحذية الرياضية المعروفة. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T13:34+0000
2022-11-18T13:34+0000
2022-11-18T13:34+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103900/35/1039003517_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2de359ba37e2b15bc8c67bbf1c494170.jpg
وتم تصميم هذا الحذاء من قبل الفنان ديليف الشهير، الذي يحمل عدة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس"، مثل أطول مصحف في العالم وأكبر قلم للتعليم وأكبر دراجة وأكبر معقّم وأكبر محرّك براغي والعديد من الفنون الأخرى. ودخل الحذاء الضخم موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر حذاء كرة قدم في العالم حيث يصل طوله إلى 5.18 متر فيما يبلغ ارتفاعه 2.13 متر ويصل وزنه لـ500 كلغ، بحسب ما نقل موقع "البوابة".وشارك في الافتتاح مجموعة من الشخصيات البارزة والدبلوماسيين في دولة قطر وعدد من المشاهير والفنانين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103900/35/1039003517_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_408d62a060a6c4c897303627a2e508d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
قطر تزيح الستار عن أكبر حذاء رياضي في العالم
تابعنا عبر
رفعت قطر الستار عن أكبر حذاء رياضي في العالم في منطقة كتارا الثقافية، حيث استخدامت في صناعته نفس المواد التي تدخل في صناعة الأحذية الرياضية المعروفة.
وتم تصميم هذا الحذاء من قبل الفنان ديليف الشهير، الذي يحمل عدة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس"، مثل أطول مصحف في العالم وأكبر قلم للتعليم وأكبر دراجة وأكبر معقّم وأكبر محرّك براغي والعديد من الفنون الأخرى.
ودخل الحذاء الضخم موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر حذاء كرة قدم في العالم حيث يصل طوله إلى 5.18 متر فيما يبلغ ارتفاعه 2.13 متر ويصل وزنه لـ500 كلغ، بحسب ما نقل موقع
"البوابة".
وشارك في الافتتاح مجموعة من الشخصيات البارزة والدبلوماسيين في دولة قطر وعدد من المشاهير والفنانين.