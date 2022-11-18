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https://sputnikarabic.ae/20221118/قطر-تزيح-الستار-عن-أكبر-حذاء-رياضي-في-العالم-1070302847.html
قطر تزيح الستار عن أكبر حذاء رياضي في العالم
قطر تزيح الستار عن أكبر حذاء رياضي في العالم
رفعت قطر الستار عن أكبر حذاء رياضي في العالم في منطقة كتارا الثقافية، حيث استخدامت في صناعته نفس المواد التي تدخل في صناعة الأحذية الرياضية المعروفة. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T13:34+0000
2022-11-18T13:34+0000
رياضة
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وتم تصميم هذا الحذاء من قبل الفنان ديليف الشهير، الذي يحمل عدة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس"، مثل أطول مصحف في العالم وأكبر قلم للتعليم وأكبر دراجة وأكبر معقّم وأكبر محرّك براغي والعديد من الفنون الأخرى. ودخل الحذاء الضخم موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر حذاء كرة قدم في العالم حيث يصل طوله إلى 5.18 متر فيما يبلغ ارتفاعه 2.13 متر ويصل وزنه لـ500 كلغ، بحسب ما نقل موقع "البوابة".وشارك في الافتتاح مجموعة من الشخصيات البارزة والدبلوماسيين في دولة قطر وعدد من المشاهير والفنانين.
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رياضة
رياضة

قطر تزيح الستار عن أكبر حذاء رياضي في العالم

13:34 GMT 18.11.2022
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حذاء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© Sputnik . Владимир Астапкович
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رفعت قطر الستار عن أكبر حذاء رياضي في العالم في منطقة كتارا الثقافية، حيث استخدامت في صناعته نفس المواد التي تدخل في صناعة الأحذية الرياضية المعروفة.
وتم تصميم هذا الحذاء من قبل الفنان ديليف الشهير، الذي يحمل عدة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس"، مثل أطول مصحف في العالم وأكبر قلم للتعليم وأكبر دراجة وأكبر معقّم وأكبر محرّك براغي والعديد من الفنون الأخرى.
ودخل الحذاء الضخم موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر حذاء كرة قدم في العالم حيث يصل طوله إلى 5.18 متر فيما يبلغ ارتفاعه 2.13 متر ويصل وزنه لـ500 كلغ، بحسب ما نقل موقع "البوابة".
وشارك في الافتتاح مجموعة من الشخصيات البارزة والدبلوماسيين في دولة قطر وعدد من المشاهير والفنانين.
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