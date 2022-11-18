https://sputnikarabic.ae/20221118/كندا-تقرر-إصدار-سندات-بقيمة-500-مليون-دولار-لدعم-أوكرانيا-1070311268.html
كندا تقرر إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا
كندا تقرر إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا
أعلن البنك المركزي الكندي، مساء اليوم الجمعة، أنه سيصدر سندات لدعم أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار كندي، وذلك بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع في أوتاوا عن تقديم... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T16:55+0000
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وقال البنك في بيان نشره على موقعه الرسمي: "لمنح الكنديين فرصة لدعم أوكرانيا بشكل مباشر، أعلنت حكومة كندا أنها ستصدر سندات "سيادة أوكرانيا".وأضاف: "سيصدر السند لمدة خمس سنوات وقيمته 500 مليون دولار (نحو 375 مليون دولار أمريكي) في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022".وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الكندية أن أوتاوا ستقدم 34 مليون دولار كندي ما يعادل 25.5 مليون دولار أمريكي كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.يذكر أن وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، تعهدت بتقديم المساعدات العسكرية الإضافية في اجتماع افتراضي للدول التي تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.كما أعلنت عن تمديد برنامج الجيش الكندي التدريبي لنظرائهم الأوكرانيين في بريطانيا حتى نهاية عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20221117/كندا-تخصص-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-بأكثر-من-25-مليون-دولار-أمريكي-1070261805.html
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أخبار كندا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
أخبار كندا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
كندا تقرر إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا
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أعلن البنك المركزي الكندي، مساء اليوم الجمعة، أنه سيصدر سندات لدعم أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار كندي، وذلك بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع في أوتاوا عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لكييف.
وقال البنك في بيان
نشره على موقعه الرسمي: "لمنح الكنديين فرصة لدعم أوكرانيا بشكل مباشر، أعلنت حكومة كندا أنها ستصدر سندات "سيادة أوكرانيا".
وأضاف: "سيصدر السند لمدة خمس سنوات وقيمته 500 مليون دولار (نحو 375 مليون دولار أمريكي) في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022".
وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الكندية
أن أوتاوا ستقدم 34 مليون دولار كندي ما يعادل 25.5 مليون دولار أمريكي كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.
يذكر أن وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، تعهدت بتقديم المساعدات العسكرية الإضافية في اجتماع افتراضي للدول التي تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
كما أعلنت عن تمديد برنامج الجيش الكندي التدريبي لنظرائهم الأوكرانيين في بريطانيا حتى نهاية عام 2023.