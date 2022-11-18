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https://sputnikarabic.ae/20221118/كيشيدا-يعتقد-أن-صاروخ-كوريا-الشمالية-قد-سقط-بالقرب-من-جزيرة-هوكايدو-اليابانية--1070290579.html
كيشيدا: صاروخ كوريا الشمالية قد سقط بالقرب من جزيرة هوكايدو اليابانية
كيشيدا: صاروخ كوريا الشمالية قد سقط بالقرب من جزيرة هوكايدو اليابانية
قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يوم الجمعة إن الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم، يعتقد أنه سقط في الماء داخل المنطقة... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T02:59+0000
2022-11-18T03:33+0000
بحر اليابان
كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي في بانكوك، بثته هيئة الإذاعة الوطنية الكورية: "يعتقد أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد سقط داخل منطقتنا الاقتصادية الخالصة غرب جزيرة هوكايدو".وأضاف رئيس الوزراء أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار للسفن أو الطائرات.وأشار كيشيدا إلى أن الحكومة اليابانية أعربت عن احتجاج قوي لبيونغ يانغ على إطلاق الصاروخ.وفي وقت سابق، اليوم، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مشتبها به.وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.
https://sputnikarabic.ae/20221118/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-مشتبها-به--1070290254.html
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بحر اليابان, كوريا الشمالية
بحر اليابان, كوريا الشمالية

كيشيدا: صاروخ كوريا الشمالية قد سقط بالقرب من جزيرة هوكايدو اليابانية

02:59 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 03:33 GMT 18.11.2022)
© AFP 2022 / YOSHIKAZU TSUNO رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا
 رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022 / YOSHIKAZU TSUNO
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قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يوم الجمعة إن الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم، يعتقد أنه سقط في الماء داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بالقرب من جزيرة هوكايدو.
موسكو - سبوتنيك. وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي في بانكوك، بثته هيئة الإذاعة الوطنية الكورية: "يعتقد أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد سقط داخل منطقتنا الاقتصادية الخالصة غرب جزيرة هوكايدو".
إطلاق صاروخ خواسون - 14 في كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مشتبها به
02:36 GMT
وأضاف رئيس الوزراء أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار للسفن أو الطائرات.
وأشار كيشيدا إلى أن الحكومة اليابانية أعربت عن احتجاج قوي لبيونغ يانغ على إطلاق الصاروخ.
وفي وقت سابق، اليوم، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مشتبها به.
وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.
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