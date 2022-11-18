https://sputnikarabic.ae/20221118/كيشيدا-يعتقد-أن-صاروخ-كوريا-الشمالية-قد-سقط-بالقرب-من-جزيرة-هوكايدو-اليابانية--1070290579.html
كيشيدا: صاروخ كوريا الشمالية قد سقط بالقرب من جزيرة هوكايدو اليابانية
كيشيدا: صاروخ كوريا الشمالية قد سقط بالقرب من جزيرة هوكايدو اليابانية
قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يوم الجمعة إن الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم، يعتقد أنه سقط في الماء داخل المنطقة... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T02:59+0000
2022-11-18T02:59+0000
2022-11-18T03:33+0000
بحر اليابان
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062418133_0:0:2851:1603_1920x0_80_0_0_76cb8a1bfd3872d7a622c3f437591bf5.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي في بانكوك، بثته هيئة الإذاعة الوطنية الكورية: "يعتقد أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد سقط داخل منطقتنا الاقتصادية الخالصة غرب جزيرة هوكايدو".وأضاف رئيس الوزراء أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار للسفن أو الطائرات.وأشار كيشيدا إلى أن الحكومة اليابانية أعربت عن احتجاج قوي لبيونغ يانغ على إطلاق الصاروخ.وفي وقت سابق، اليوم، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مشتبها به.وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.
https://sputnikarabic.ae/20221118/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-مشتبها-به--1070290254.html
بحر اليابان
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062418133_55:0:2784:2047_1920x0_80_0_0_a92f5485c78c13c738d66385d7707c0b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بحر اليابان, كوريا الشمالية
بحر اليابان, كوريا الشمالية
كيشيدا: صاروخ كوريا الشمالية قد سقط بالقرب من جزيرة هوكايدو اليابانية
02:59 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 03:33 GMT 18.11.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يوم الجمعة إن الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم، يعتقد أنه سقط في الماء داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بالقرب من جزيرة هوكايدو.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي في بانكوك، بثته هيئة الإذاعة الوطنية الكورية: "يعتقد أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد سقط داخل منطقتنا الاقتصادية الخالصة غرب جزيرة هوكايدو".
وأضاف رئيس الوزراء أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار للسفن أو الطائرات.
وأشار كيشيدا إلى أن الحكومة اليابانية أعربت عن احتجاج قوي لبيونغ يانغ على إطلاق الصاروخ.
وفي وقت سابق، اليوم، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مشتبها به
.
وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.