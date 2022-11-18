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https://sputnikarabic.ae/20221118/ماكرون-يؤكد-على-إبقاء-قنوات-الاتصال-مع-بوتين-منفتحة-لإنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-1070296093.html
ماكرون يؤكد على إبقاء قنوات الاتصال مع بوتين مفتوحة لإنهاء النزاع في أوكرانيا
ماكرون يؤكد على إبقاء قنوات الاتصال مع بوتين مفتوحة لإنهاء النزاع في أوكرانيا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأطراف المعنية لإنهاء الصراع في أوكرانيا. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T10:21+0000
2022-11-18T10:46+0000
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
روسيا
فلاديمير بوتين
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وفي مقابلة مع صحيفة "نيكي آسيا" أعرب ماكرون عن "تصميمه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع الأطراف المهتمة بإنهاء الصراع" في أوكرانيا.كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في عودة كييف إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.وقال ماكرون لصحيفة "فاينانشال تايمز": "آمل أن يعود الأوكرانيون إلى طاولة المفاوضات مع الروس"، مضيفا أن "المجتمع الدولي" سيكون أيضا على طاولة المفاوضات".وبحسب المنشور، أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في إجراء محادثات سلام "ذات مغزى" بشأن أوكرانيا بعد قمة مجموعة العشرين.وأشار الرئيس الفرنسي إلى أهمية دور الصين قائلا "للصين دور مهم، للضغط على روسيا".وفي سياق منفصل أشار ماكرون إلى إن فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا عرضت إرسال خبراء إلى بولندا لتحليل الحادث باستخدام صور الأقمار الصناعية لهذا الغرض.وقال ماكرون "علينا مساعدة السلطات البولندية في التوضيح وإعطاء كل التفاصيل. ولهذا السبب، قدمنا ​​دعمنا مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، لإرسال، خبراء وتحليل ما حدث".وأعلن مكتب الرئيس البولندي، أمس الخميس، أن بلاده سمحت لخبراء أوكرانيين بزيارة موقع سقوط الصواريخ الأوكرانية على أراضيها التي أودت بحياة مواطنين.
https://sputnikarabic.ae/20221014/الكرملين-لا-مواعد-محددة-لمحادثة-بوتين-مع-ماكرون-1069013955.html
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العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, روسيا, فلاديمير بوتين
العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, روسيا, فلاديمير بوتين

ماكرون يؤكد على إبقاء قنوات الاتصال مع بوتين مفتوحة لإنهاء النزاع في أوكرانيا

10:21 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 10:46 GMT 18.11.2022)
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأطراف المعنية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وفي مقابلة مع صحيفة "نيكي آسيا" أعرب ماكرون عن "تصميمه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع الأطراف المهتمة بإنهاء الصراع" في أوكرانيا.
كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في عودة كييف إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.
وقال ماكرون لصحيفة "فاينانشال تايمز": "آمل أن يعود الأوكرانيون إلى طاولة المفاوضات مع الروس"، مضيفا أن "المجتمع الدولي" سيكون أيضا على طاولة المفاوضات".
وبحسب المنشور، أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في إجراء محادثات سلام "ذات مغزى" بشأن أوكرانيا بعد قمة مجموعة العشرين.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أهمية دور الصين قائلا "للصين دور مهم، للضغط على روسيا".
وفي سياق منفصل أشار ماكرون إلى إن فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا عرضت إرسال خبراء إلى بولندا لتحليل الحادث باستخدام صور الأقمار الصناعية لهذا الغرض.
وقال ماكرون "علينا مساعدة السلطات البولندية في التوضيح وإعطاء كل التفاصيل. ولهذا السبب، قدمنا ​​دعمنا مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، لإرسال، خبراء وتحليل ما حدث".
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الكرملين: لا مواعد محددة لمحادثة بوتين مع ماكرون
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وأعلن مكتب الرئيس البولندي، أمس الخميس، أن بلاده سمحت لخبراء أوكرانيين بزيارة موقع سقوط الصواريخ الأوكرانية على أراضيها التي أودت بحياة مواطنين.
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