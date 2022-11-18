https://sputnikarabic.ae/20221118/مانشستر-يونايتد-يقاضي-كريستيانو-رونالدو-المرجح-أن-المهاجم-لن-يلعب-للنادي-مرة-أخرى-1070303283.html

مانشستر يونايتد يقاضي كريستيانو رونالدو... "المرجح أن المهاجم لن يلعب للنادي مرة أخرى"

مانشستر يونايتد يقاضي كريستيانو رونالدو... "المرجح أن المهاجم لن يلعب للنادي مرة أخرى"

يعتزم مانشستر يونايتد مقاضاة لاعب الفريق كريستيانو رونالدو لخرقه العقد بعد ما قاله في مقابلة مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورغان. 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T13:44+0000

2022-11-18T13:44+0000

2022-11-18T13:44+0000

رياضة

منوعات

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065503833_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aeca4e0f080a33f81418bb1b6d274a3.jpg

وقال بيان للنادي اليوم الجمعة: "بدأ مانشستر يونايتد هذا الصباح خطوات مناسبة ردا على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية الأخيرة. لن ندلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".من بين أمور أخرى، قال اللاعب البرتغالي خلال المقابلة إن المدير الفني إريك تين هاج "لا يحترمني"، وقال إن الفريق "خانني".وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن هذا يعني أن رونالدو بالتأكيد لن يلعب للفريق بعد الآن.وأضافت: "رونالدو لم يعد مرحبًا به في ملعب كارينجتون التدريبي في يونايتد بعد مقابلته المثيرة للجدل مع بيرس مورغان. يود النادي تمزيق عقده، وقد قام بتعيين محامين لرفع قضية لخرق العقد".وبحسب الصحيفة: "يريد المديرون التنفيذيون في يونايتد خروج اللاعب البالغ من العمر 37 عاما من النادي في أسرع وقت ممكن وكذلك يفعل إريك تن هاج، المدير الفني، الذي يشعر بالغضب من هجوم رونالدو القاسي عليه وعلى التسلسل الهرمي للنادي هذا الأسبوع".في وقت سابق انتقد رونالدو إيريك تين هاج والوضع المتدهور للنادي في مقابلة مع بيرس مورغان على "TalkTV".ووقتها، أدلى المهاجم البرتغالي بسلسلة من المزاعم حول يونايتد. ومن بين ذلك أن كبار المديرين التنفيذيين افتقروا إلى التعاطف معه بعد وفاة ابنه حديث الولادة في أبريل/ نيسان، وأن المالكين، عائلة جليزر، لا يهتمون بالنادي، وأن المدير الفني، لا يحترمه.من جانبها، قالت صحيفة "الغارديان": "هذا يعني أنه من شبه المؤكد أن رونالدو لن يلعب مع يونايتد مرة أخرى ومن المفهوم أن اللاعب قد تلقى تعليمات بعدم العودة إلى قاعدة تدريب كارينجتون بعد مشاركته مع البرتغال في مونديال قطر".تبلغ قيمة عقد رونالدو نحو 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وينتهي في يوليو/تموز 2032.لم يكن لدى يونايتد معرفة مسبقة بالمقابلة التي أجراها رونالدو، الذي أراد الرحيل في الصيف. ومن المقرر أن يصل إلى الدوحة اليوم الجمعة الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي مع منتخب البرتغال قبل الجلسة التدريبية الأولى للفريق بعد ظهر يوم السبت.

https://sputnikarabic.ae/20221110/رونالدو-يترأس-تشكيلة-منتخب-البرتغال-في-كأس-العالم-2022-من-أجل-الفوز-بالبطولة-لأول-مرة-1070037275.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, منوعات, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو