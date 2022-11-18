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https://sputnikarabic.ae/20221118/مانشستر-يونايتد-يقاضي-كريستيانو-رونالدو-المرجح-أن-المهاجم-لن-يلعب-للنادي-مرة-أخرى-1070303283.html
مانشستر يونايتد يقاضي كريستيانو رونالدو... "المرجح أن المهاجم لن يلعب للنادي مرة أخرى"
مانشستر يونايتد يقاضي كريستيانو رونالدو... "المرجح أن المهاجم لن يلعب للنادي مرة أخرى"
يعتزم مانشستر يونايتد مقاضاة لاعب الفريق كريستيانو رونالدو لخرقه العقد بعد ما قاله في مقابلة مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورغان. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T13:44+0000
2022-11-18T13:44+0000
رياضة
منوعات
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وقال بيان للنادي اليوم الجمعة: "بدأ مانشستر يونايتد هذا الصباح خطوات مناسبة ردا على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية الأخيرة. لن ندلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".من بين أمور أخرى، قال اللاعب البرتغالي خلال المقابلة إن المدير الفني إريك تين هاج "لا يحترمني"، وقال إن الفريق "خانني".وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن هذا يعني أن رونالدو بالتأكيد لن يلعب للفريق بعد الآن.وأضافت: "رونالدو لم يعد مرحبًا به في ملعب كارينجتون التدريبي في يونايتد بعد مقابلته المثيرة للجدل مع بيرس مورغان. يود النادي تمزيق عقده، وقد قام بتعيين محامين لرفع قضية لخرق العقد".وبحسب الصحيفة: "يريد المديرون التنفيذيون في يونايتد خروج اللاعب البالغ من العمر 37 عاما من النادي في أسرع وقت ممكن وكذلك يفعل إريك تن هاج، المدير الفني، الذي يشعر بالغضب من هجوم رونالدو القاسي عليه وعلى التسلسل الهرمي للنادي هذا الأسبوع".في وقت سابق انتقد رونالدو إيريك تين هاج والوضع المتدهور للنادي في مقابلة مع بيرس مورغان على "TalkTV".ووقتها، أدلى المهاجم البرتغالي بسلسلة من المزاعم حول يونايتد. ومن بين ذلك أن كبار المديرين التنفيذيين افتقروا إلى التعاطف معه بعد وفاة ابنه حديث الولادة في أبريل/ نيسان، وأن المالكين، عائلة جليزر، لا يهتمون بالنادي، وأن المدير الفني، لا يحترمه.من جانبها، قالت صحيفة "الغارديان": "هذا يعني أنه من شبه المؤكد أن رونالدو لن يلعب مع يونايتد مرة أخرى ومن المفهوم أن اللاعب قد تلقى تعليمات بعدم العودة إلى قاعدة تدريب كارينجتون بعد مشاركته مع البرتغال في مونديال قطر".تبلغ قيمة عقد رونالدو نحو 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وينتهي في يوليو/تموز 2032.لم يكن لدى يونايتد معرفة مسبقة بالمقابلة التي أجراها رونالدو، الذي أراد الرحيل في الصيف. ومن المقرر أن يصل إلى الدوحة اليوم الجمعة الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي مع منتخب البرتغال قبل الجلسة التدريبية الأولى للفريق بعد ظهر يوم السبت.
https://sputnikarabic.ae/20221110/رونالدو-يترأس-تشكيلة-منتخب-البرتغال-في-كأس-العالم-2022-من-أجل-الفوز-بالبطولة-لأول-مرة-1070037275.html
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رياضة, منوعات, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة, منوعات, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد يقاضي كريستيانو رونالدو... "المرجح أن المهاجم لن يلعب للنادي مرة أخرى"

13:44 GMT 18.11.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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يعتزم مانشستر يونايتد مقاضاة لاعب الفريق كريستيانو رونالدو لخرقه العقد بعد ما قاله في مقابلة مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورغان.
وقال بيان للنادي اليوم الجمعة: "بدأ مانشستر يونايتد هذا الصباح خطوات مناسبة ردا على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية الأخيرة. لن ندلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".
من بين أمور أخرى، قال اللاعب البرتغالي خلال المقابلة إن المدير الفني إريك تين هاج "لا يحترمني"، وقال إن الفريق "خانني".
وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن هذا يعني أن رونالدو بالتأكيد لن يلعب للفريق بعد الآن.
وأضافت: "رونالدو لم يعد مرحبًا به في ملعب كارينجتون التدريبي في يونايتد بعد مقابلته المثيرة للجدل مع بيرس مورغان. يود النادي تمزيق عقده، وقد قام بتعيين محامين لرفع قضية لخرق العقد".
وبحسب الصحيفة: "يريد المديرون التنفيذيون في يونايتد خروج اللاعب البالغ من العمر 37 عاما من النادي في أسرع وقت ممكن وكذلك يفعل إريك تن هاج، المدير الفني، الذي يشعر بالغضب من هجوم رونالدو القاسي عليه وعلى التسلسل الهرمي للنادي هذا الأسبوع".
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في وقت سابق انتقد رونالدو إيريك تين هاج والوضع المتدهور للنادي في مقابلة مع بيرس مورغان على "TalkTV".
ووقتها، أدلى المهاجم البرتغالي بسلسلة من المزاعم حول يونايتد. ومن بين ذلك أن كبار المديرين التنفيذيين افتقروا إلى التعاطف معه بعد وفاة ابنه حديث الولادة في أبريل/ نيسان، وأن المالكين، عائلة جليزر، لا يهتمون بالنادي، وأن المدير الفني، لا يحترمه.
من جانبها، قالت صحيفة "الغارديان": "هذا يعني أنه من شبه المؤكد أن رونالدو لن يلعب مع يونايتد مرة أخرى ومن المفهوم أن اللاعب قد تلقى تعليمات بعدم العودة إلى قاعدة تدريب كارينجتون بعد مشاركته مع البرتغال في مونديال قطر".
تبلغ قيمة عقد رونالدو نحو 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وينتهي في يوليو/تموز 2032.
لم يكن لدى يونايتد معرفة مسبقة بالمقابلة التي أجراها رونالدو، الذي أراد الرحيل في الصيف. ومن المقرر أن يصل إلى الدوحة اليوم الجمعة الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي مع منتخب البرتغال قبل الجلسة التدريبية الأولى للفريق بعد ظهر يوم السبت.
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