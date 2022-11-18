https://sputnikarabic.ae/20221118/مجلس-شيوخ-ووجهاء-القبائل-شرقي-سوريا-يدعو-إلى-زيادة-المقاومة-ضد-القوات-الأمريكية-1070313575.html

مجلس شيوخ ووجهاء القبائل شرقي سوريا يدعو إلى زيادة المقاومة ضد القوات الأمريكية

مجلس شيوخ ووجهاء القبائل شرقي سوريا يدعو إلى زيادة المقاومة ضد القوات الأمريكية

أصدرت مجموعة من شيوخ ووجهاء القبائل العربية في منطقة الجزيرة السورية بياناً إلى الرأي العام العالمي تتهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالاستمرار بسرقة ثروات... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T18:41+0000

2022-11-18T18:41+0000

2022-11-18T18:41+0000

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كما أعلن التجمع العشائري في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة رفضه لما يسمى ملتقى العشائر الذي يدعو إليه المحتل الأمريكي معتبرا كل من يحضر هذا الملتقى خائناً لوطنه وقيمه العشائرية الأصيلة.وتابع الشيخ الطائي: "ومن أجل تحقيق هذه الأهداف العدوانية الخبيثة عملت قوات الاحتلال الأمريكي على محاربة السلم الأهلي والتعايش بين مختلف أبناء المنطقة، رافضة التخلّي عن أيّ هدف تخريبيّ في المناطق التي تحتلها، والتي تشكل العشائر والقبائل العربيّة فيها 80% من السكان، ورغم ذلك تواصل قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها العدوانية والاقصائية ضد هذه الأغلبية المطلقة في أوقح تهميش لأكبر قوميّة في الشرق الأوسط، ووتبنّيها بالمقابل لصغار السياسة الذين وقعوا للمحتل على صك عبوديتهم. وذلك إرضاءً للأمريكيّ الذي سيتخلى عنهم في أي لحظة كما فعلها مع غيرهم"، بحسب البيان.وأضاف الشيخ ضاري الفارس شيخ مشايخ قبيلة طيء العربية: "يا أبناء سوريا الحبيبة واستكمالاً للمخطط العدواني للمحتل الأمريكي في المنطقة ضد سوريا أرضاً وجيشاً وشعباً وقيادة، يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللوجستية لعقد ملتقى للعشائر والقبائل في سوريا على أرض محافظة الحسكة".إن "مجلس شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية في الحسكة إذ يبيّن للشعب السوري العظيم وكافة شعوب العالم أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق هدف إعلامي خبيث، يُظهِر للرأي العام العالمي تأييد العشائر والقبائل للمحتل الأمريكي، إدراكاً منه للدور المهم الذي تلعبه العشائر والقبائل في ترجيح كفة الصراع على مستقبل المنطقة"، بحسب البيان.كما إن المجلس يعتبر كل من يحضر هذا الملتقى خائناً ومساهماً في المخطط الصهيوأمريكي الداعم للمشروع الانفصالي في الجزيرة السورية.يشار أن مناطق وبلدات شرقي سوريا تعيش حالة من الغضب الشعبي العشائري ضد ممارسات الجيش الأمريكي وقوات "قسد" والتي تتركز على سرقة النفط والغاز ومنع التعليم والتربية وفرض التجنيد الإجباري.

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