https://sputnikarabic.ae/20221118/مجلس-شيوخ-ووجهاء-القبائل-شرقي-سوريا-يدعو-إلى-زيادة-المقاومة-ضد-القوات-الأمريكية-1070313575.html
مجلس شيوخ ووجهاء القبائل شرقي سوريا يدعو إلى زيادة المقاومة ضد القوات الأمريكية
مجلس شيوخ ووجهاء القبائل شرقي سوريا يدعو إلى زيادة المقاومة ضد القوات الأمريكية
أصدرت مجموعة من شيوخ ووجهاء القبائل العربية في منطقة الجزيرة السورية بياناً إلى الرأي العام العالمي تتهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالاستمرار بسرقة ثروات... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T18:41+0000
2022-11-18T18:41+0000
2022-11-18T18:41+0000
العالم العربي
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كما أعلن التجمع العشائري في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة رفضه لما يسمى ملتقى العشائر الذي يدعو إليه المحتل الأمريكي معتبرا كل من يحضر هذا الملتقى خائناً لوطنه وقيمه العشائرية الأصيلة.وتابع الشيخ الطائي: "ومن أجل تحقيق هذه الأهداف العدوانية الخبيثة عملت قوات الاحتلال الأمريكي على محاربة السلم الأهلي والتعايش بين مختلف أبناء المنطقة، رافضة التخلّي عن أيّ هدف تخريبيّ في المناطق التي تحتلها، والتي تشكل العشائر والقبائل العربيّة فيها 80% من السكان، ورغم ذلك تواصل قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها العدوانية والاقصائية ضد هذه الأغلبية المطلقة في أوقح تهميش لأكبر قوميّة في الشرق الأوسط، ووتبنّيها بالمقابل لصغار السياسة الذين وقعوا للمحتل على صك عبوديتهم. وذلك إرضاءً للأمريكيّ الذي سيتخلى عنهم في أي لحظة كما فعلها مع غيرهم"، بحسب البيان.وأضاف الشيخ ضاري الفارس شيخ مشايخ قبيلة طيء العربية: "يا أبناء سوريا الحبيبة واستكمالاً للمخطط العدواني للمحتل الأمريكي في المنطقة ضد سوريا أرضاً وجيشاً وشعباً وقيادة، يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللوجستية لعقد ملتقى للعشائر والقبائل في سوريا على أرض محافظة الحسكة".إن "مجلس شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية في الحسكة إذ يبيّن للشعب السوري العظيم وكافة شعوب العالم أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق هدف إعلامي خبيث، يُظهِر للرأي العام العالمي تأييد العشائر والقبائل للمحتل الأمريكي، إدراكاً منه للدور المهم الذي تلعبه العشائر والقبائل في ترجيح كفة الصراع على مستقبل المنطقة"، بحسب البيان.كما إن المجلس يعتبر كل من يحضر هذا الملتقى خائناً ومساهماً في المخطط الصهيوأمريكي الداعم للمشروع الانفصالي في الجزيرة السورية.يشار أن مناطق وبلدات شرقي سوريا تعيش حالة من الغضب الشعبي العشائري ضد ممارسات الجيش الأمريكي وقوات "قسد" والتي تتركز على سرقة النفط والغاز ومنع التعليم والتربية وفرض التجنيد الإجباري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
مجلس شيوخ ووجهاء القبائل شرقي سوريا يدعو إلى زيادة المقاومة ضد القوات الأمريكية
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أصدرت مجموعة من شيوخ ووجهاء القبائل العربية في منطقة الجزيرة السورية بياناً إلى الرأي العام العالمي تتهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالاستمرار بسرقة ثروات الشعب السوري ومحاولة تقسيم الجغرافيا السورية حسب أهوائها وأطماعها الاستعمارية.
كما أعلن التجمع العشائري في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة رفضه لما يسمى ملتقى العشائر الذي يدعو إليه المحتل الأمريكي معتبرا كل من يحضر هذا الملتقى خائناً لوطنه وقيمه العشائرية الأصيلة.
وجاء في البيان الذي تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه والذي تلاه رئيس مجلس شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية في محافظة الحسكة، الشيخ ضاري محمد الفارس الطائي، أنه "ليس بخافٍ عليكم أن الوجود الأمريكي في المنطقتين الشرقية والشمالية الشرقية من سوريا كان مدروساً في اتجاهات عدة، أهمها حرمان سوريا من خزان النفط والقمح في جغرافيتها، والتموضع في مكان يتيح للأمريكيين تحقيق الهدف الصهيوني المتمثل برعاية وتشجيع وتغطية مشروع انفصالي – تقسيمي في الشمال الشرقي، وإيجاد عازل "جيوبوليتيكي" يتيح منع التواصل بين أطراف محور المقاومة في المشهد الأوسع".
وتابع الشيخ الطائي: "ومن أجل تحقيق هذه الأهداف العدوانية الخبيثة عملت قوات الاحتلال الأمريكي على محاربة السلم الأهلي والتعايش بين مختلف أبناء المنطقة، رافضة التخلّي عن أيّ هدف تخريبيّ في المناطق التي تحتلها، والتي تشكل العشائر والقبائل العربيّة فيها 80% من السكان، ورغم ذلك تواصل قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها العدوانية والاقصائية ضد هذه الأغلبية المطلقة في أوقح تهميش لأكبر قوميّة في الشرق الأوسط، ووتبنّيها بالمقابل لصغار السياسة الذين وقعوا للمحتل على صك عبوديتهم. وذلك إرضاءً للأمريكيّ الذي سيتخلى عنهم في أي لحظة كما فعلها مع غيرهم"، بحسب البيان.
وأضاف الشيخ ضاري الفارس شيخ مشايخ قبيلة طيء العربية: "يا أبناء سوريا الحبيبة واستكمالاً للمخطط العدواني للمحتل الأمريكي في المنطقة ضد سوريا أرضاً وجيشاً وشعباً وقيادة، يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللوجستية لعقد ملتقى للعشائر والقبائل في سوريا على أرض محافظة الحسكة".
إن "مجلس شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية في الحسكة إذ يبيّن للشعب السوري العظيم وكافة شعوب العالم أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق هدف إعلامي خبيث، يُظهِر للرأي العام العالمي تأييد العشائر والقبائل للمحتل الأمريكي، إدراكاً منه للدور المهم الذي تلعبه العشائر والقبائل في ترجيح كفة الصراع على مستقبل المنطقة"، بحسب البيان.
وأضاف بيان الشيوخ أن"المجلس الذي يمثل كافة العشائر والقبائل في محافظة الحسكة ينبّه الى أن هذا الملتقى الذي قام المحتل الأمريكي بتخصيص مبالغ مالية كبيرة لرشوة عدد من ضعاف النفوس ممن هم على أتم استعداد لبيع كرامتهم، بغية تجنيدهم للمشاركة فيه، يهدف إلى تحقيق الهدف الصهيوأمريكي وهو تقسيم سوريا، وذلك في انتهاك صارخ للمبادئ التي أعلنتها الأمم المتحدة للحفاظ على سلامة الجمهورية العربية السورية وسيادتها".
ويؤكد المجلس أن "هدف هذا الملتقى هو تقويض جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الضامنة لصيغة أستانا، لحل الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن". وبناء على ذلك يرفض مجلس شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية في الحسكة عقد هذا الملتقى، وأي ملتقى آخر لا يعقد تحت علم الجمهورية العربية السورية، ويهدف إلى مواجهة المحتلين الأمريكي والتركي بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك المواجهة العسكرية عبر المقاومة الشعبية".
كما إن المجلس يعتبر كل من يحضر هذا الملتقى خائناً ومساهماً في المخطط الصهيوأمريكي الداعم للمشروع الانفصالي في الجزيرة السورية.
ويدعو المجلس إلى "رص الصفوف، وإلى مزيد من الالتفاف حول جيشنا البطل الجيش العربي السوري، ورفع وتائر المقاومة الشعبية لمواجهة المخططات العدوانية للمحتلين الأمريكي والتركي لتحقيق أهداف الصهيونية العالمية. يشار أن مناطق وبلدات شرقي سوريا تعيش حالة من الغضب الشعبي العشائري ضد ممارسات الجيش الأمريكي وقوات "قسد" والتي تتركز على سرقة النفط والغاز ومنع التعليم والتربية وفرض التجنيد الإجباري".
يشار أن مناطق وبلدات شرقي سوريا تعيش حالة من الغضب الشعبي العشائري ضد ممارسات الجيش الأمريكي وقوات "قسد" والتي تتركز على سرقة النفط والغاز ومنع التعليم والتربية وفرض التجنيد الإجباري.