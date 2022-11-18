https://sputnikarabic.ae/20221118/مراقبون-من-بعثة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-بدأوا-عملية-مراقبة-الانتخابات-الرئاسية-في-كازاخستان-1070291910.html
مراقبون من بعثة منظمة شنغهاي للتعاون بدأوا عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية في كازاخستان
مراقبون من بعثة منظمة شنغهاي للتعاون بدأوا عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية في كازاخستان
أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، رئيس بعثة المنظمة في الانتخابات، تشانغ مينغ، بدء عمل البعثة التي تضم نحو 18 مراقباً. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T06:57+0000
2022-11-18T06:57+0000
2022-11-18T06:57+0000
العالم
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وقال مينغ لوكالة "سبوتنيك": "بدأت بعثة مراقبي منظمة شنغهاي للتعاون عملها في الانتخابات الرئاسية الاستثنائية في كازاخستان اليوم"، مضيفا بالقول: "وأنا شخصياً أترأس هذه البعثة وتضم هذه البعثة 18 مراقباً من بينهم ممثلو الهيئات التشريعية والتنفيذية والانتخابية للدول الأعضاء في المنظمة، فضلاً عن مسؤولين من سكرتارية منظمة شانغهاى للتعاون واللجنة التنفيذية لمنظمة شانغهاى للتعاون فى مجال مكافحة الارهاب".ووفقًا لما ذكره تشانغ مينغ، فإن أعضاء بعثة المراقبة سيديرون أنشطتهم بشكل مستقل، مسترشدين بمبادئ الموضوعية السياسية والحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.وقال رئيس بعثة منظمة شنغهاي للتعاون "سنقوم بالتأكيد بمهمتنا بأمانة وضمير ونتوقع مستقبلاً أفضل لشعب كازاخستان وفي هذا الصدد، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان عملية سياسية عقلانية محايدة في كازاخستان". يذكر أن 641 مراقبا من 10 منظمات دولية و 35 دولة أجنبية سيراقبون سير الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في 20 نوفمبر القادم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مراقبون من بعثة منظمة شنغهاي للتعاون بدأوا عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية في كازاخستان
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أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، رئيس بعثة المنظمة في الانتخابات، تشانغ مينغ، بدء عمل البعثة التي تضم نحو 18 مراقباً.
وقال مينغ لوكالة "سبوتنيك": "بدأت بعثة مراقبي منظمة شنغهاي للتعاون عملها في الانتخابات الرئاسية الاستثنائية في كازاخستان اليوم"، مضيفا بالقول: "وأنا شخصياً أترأس هذه البعثة وتضم هذه البعثة 18 مراقباً من بينهم ممثلو الهيئات التشريعية والتنفيذية والانتخابية للدول الأعضاء في المنظمة، فضلاً عن مسؤولين من سكرتارية منظمة شانغهاى للتعاون واللجنة التنفيذية لمنظمة شانغهاى للتعاون فى مجال مكافحة الارهاب".
ووفقًا لما ذكره تشانغ مينغ، فإن أعضاء بعثة المراقبة سيديرون أنشطتهم بشكل مستقل، مسترشدين بمبادئ الموضوعية السياسية والحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وقال رئيس بعثة منظمة شنغهاي للتعاون "سنقوم بالتأكيد بمهمتنا بأمانة وضمير ونتوقع مستقبلاً أفضل لشعب كازاخستان وفي هذا الصدد، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان عملية سياسية عقلانية محايدة في كازاخستان".
يذكر أن 641 مراقبا من 10 منظمات دولية و 35 دولة أجنبية سيراقبون سير الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في 20 نوفمبر القادم.