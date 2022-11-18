https://sputnikarabic.ae/20221118/مصر-تدعو-إلى-تعظيم-الجهود-الدولية-لتبني-الأولويات-الأفريقية-لمكافحة-التغير-المناخي-1070303822.html

مصر تدعو إلى تعظيم الجهود الدولية لتبني الأولويات الأفريقية لمكافحة التغير المناخي

مصر تدعو إلى تعظيم الجهود الدولية لتبني الأولويات الأفريقية لمكافحة التغير المناخي

دعا وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الجمعة، إلى تعظيم الجهود الدولية لتبني الأولويات الأفريقية لمكافحة التغير المناخي. 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T13:55+0000

2022-11-18T13:55+0000

2022-11-18T13:55+0000

أخبار مصر الآن

قمة المناخ 2022

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جاء ذلك خلال لقائه معيط مع زينب أحمد وزيرة المالية بدولة نيجيريا، على هامش مشاركتهما فى قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث أكد معيط أنه حان الوقت للتحول العادل نحو استخدام الطاقة النظيفة وتعظيم المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة بأفريقيا بفرص تمويلية مناسبة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، على نحو يسهم في دعم برامج التحول إلى الاقتصاد الأخضر.وشدد معيط على أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق النمو المستدام، وتجنب حدوث خلل اقتصادي، نتيجة التوقف المفاجئ عن تمويل الطاقة الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، التي قد تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على الدول الأفريقية مثل ارتفاع معدلات البطالة؛ وذلك بما يتسق مع مستهدفات الأمم المتحدة، ومن أجل تخفيف معاناة الدول الأفريقية الناتجة عن الآثار السلبية للتغير المناخي.وأعرب وزير المالية المصري عن تطلع بلاده إلى تعظيم الجهود الدولية لتبني الأولويات الأفريقية لمكافحة التغير المناخي، وتوفير التمويلات منخفضة التكلفة، حيث تحصل أفريقيا على أقل من 5.5% من التمويل المخصص لمكافحة التغير المناخي، وتنتج أقل من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مؤكدا ضرورة استخدام الغاز الطبيعي ووضعه ضمن الأجندة الخضراء في القارة الأفريقية.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، تمديد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) المنعقد في منتجع شرم الشيخ إلى السبت لمحاولة الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية.وقال الوزير شكري، الذي يرأس القمة، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن نتائج قمة المناخ ستكون بناءة، لكن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالتمويل، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية المصرية.

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أخبار مصر الآن, قمة المناخ 2022