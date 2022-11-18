عربي
بوتين وأمير قطر يؤكدان اهتمامهما باستمرار التنسيق في قطاع الطاقة لضمان الاستقرار في سوق الغاز
https://sputnikarabic.ae/20221118/مصر-تعلن-عن-خطوة-جديدة-في-مشروع-محطة-الضبعة-النووية-1070303654.html
مصر تعلن عن خطوة جديدة في مشروع محطة الضبعة النووية
مصر تعلن عن خطوة جديدة في مشروع محطة الضبعة النووية
أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن مصر ستعطي إشارة البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة، غدا السبت. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T13:51+0000
2022-11-18T13:51+0000
مصر
أخبار مصر الآن
محطة الضبعة النووية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1065331929_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_d4dd33c4677342e1b11e11b928389fe3.jpg
ونقلت بوابة "الأهرام"، عن الوزير المصري قوله إنه ما كان ليأتى هذا اليوم لولا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع النووي السلمى المصري.وأضاف أن مصر تعد من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة وهما توفير الكهرباء والمياه.وأكد الوزير أن المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين بمستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي.بدوره، قال رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر أمجد الوكيل إن تدشين الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية تأتى بعد صدور إذن الإنشاء لهذه الوحدة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وكانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر قد اعلنت في يوليو/ تموز الماضي بدء صب أول خرسانة لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.يذكر أنه، في عام 2015، وقعت روسيا ومصر في القاهرة اتفاقية للتعاون في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية واتفاقية بشأن شروط قرض روسي لهذا الغرض بمبلغ 25 مليار دولار.وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، وقع الطرفان في القاهرة قوانين بشأن دخول العقود التجارية حيز التنفيذ لبناء محطة للطاقة النووية.وتتكون محطة الضبعة للطاقة النووية من 4 وحدات طاقة تبلغ كل منها 1200 ميغاوات. وستعمل على تشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة "VVER-1200" من الجيل "3+" التي تلبي أعلى معايير الأمان والسلامة النوويين.
https://sputnikarabic.ae/20221113/غروسي-يشيد-بمشروع-الضبعة-ويقول-إن-مصر-ستجني-الكثير-بفضله-فيديو-1070125704.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1065331929_0:0:716:537_1920x0_80_0_0_5ae33c670d64f22cd75915fc2e65ccc1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, محطة الضبعة النووية
مصر, أخبار مصر الآن, محطة الضبعة النووية

مصر تعلن عن خطوة جديدة في مشروع محطة الضبعة النووية

13:51 GMT 18.11.2022
© Photo / NPPAجانب من أعمال الإنشاء في محطة الضبعة
جانب من أعمال الإنشاء في محطة الضبعة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© Photo / NPPA
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن مصر ستعطي إشارة البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة، غدا السبت.
ونقلت بوابة "الأهرام"، عن الوزير المصري قوله إنه ما كان ليأتى هذا اليوم لولا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع النووي السلمى المصري.
وأضاف أن مصر تعد من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة وهما توفير الكهرباء والمياه.
وأكد الوزير أن المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين بمستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي.
بدوره، قال رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر أمجد الوكيل إن تدشين الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية تأتى بعد صدور إذن الإنشاء لهذه الوحدة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
غروسي يشيد بمشروع الضبعة ويقول إن مصر ستجني الكثير بفضله... فيديو
13 نوفمبر, 17:00 GMT
وكانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر قد اعلنت في يوليو/ تموز الماضي بدء صب أول خرسانة لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
يذكر أنه، في عام 2015، وقعت روسيا ومصر في القاهرة اتفاقية للتعاون في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية واتفاقية بشأن شروط قرض روسي لهذا الغرض بمبلغ 25 مليار دولار.
وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، وقع الطرفان في القاهرة قوانين بشأن دخول العقود التجارية حيز التنفيذ لبناء محطة للطاقة النووية.
وتتكون محطة الضبعة للطاقة النووية من 4 وحدات طاقة تبلغ كل منها 1200 ميغاوات. وستعمل على تشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة "VVER-1200" من الجيل "3+" التي تلبي أعلى معايير الأمان والسلامة النوويين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала