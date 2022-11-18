https://sputnikarabic.ae/20221118/مصر-تهزم-بلجيكا-بثنائية-في-مباراة-ودية-مثيرة-بالكويت-فيديو-1070312378.html
مصر تهزم بلجيكا بثنائية في مباراة ودية مثيرة بالكويت... فيديو
مصر تهزم بلجيكا بثنائية في مباراة ودية مثيرة بالكويت... فيديو
فاز المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف، في مباراة ودية مثيرة جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، في بروفة... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T17:39+0000
2022-11-18T17:39+0000
2022-11-18T17:39+0000
منوعات
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102799/00/1027990067_0:0:2324:1307_1920x0_80_0_0_dc1e9facb7184a771f63135fff2e4080.jpg
وأخفق دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي في السيطرة على الكرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 33، وهو ما استغله مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد مسددا الكرة بنجاح على يسار الحارس تيبو كورتوا مسجلا الهدف الأول للفراعنة.وفي الدقيقة 46، تمكن محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي من تسديد الهدف الثاني للمنتخب المصري بتسديدة بقدمه اليسرى في مرمى كورتوا، من تمريرة بينية أرسلها له لاعب ليفربول محمد صلاح خلف الدفاع.وفي الدقيقة 76، قلص لويس أوبيندا الفارق بعد استلامه عرضية من يانيك كاراسكو من الجانب الأيسر سددها إلى مرمى محمد الشناوي.وتواجه بلجيكا كرواتيا والمغرب وكندا في الدور الأول من مونديال قطر، فيما يغيب عنه الفراعنة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102799/00/1027990067_202:0:2139:1453_1920x0_80_0_0_2b0a6cded4b8daeea04de9e0f8f1112a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, رياضة
مصر تهزم بلجيكا بثنائية في مباراة ودية مثيرة بالكويت... فيديو
تابعنا عبر
فاز المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف، في مباراة ودية مثيرة جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، في بروفة هي الأخيرة لـ"الشياطين الحمر" قبل خوض غمار مونديال قطر 2022.
وأخفق دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي في السيطرة على الكرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 33، وهو ما استغله مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد مسددا الكرة بنجاح على يسار الحارس تيبو كورتوا مسجلا الهدف الأول للفراعنة.
وفي الدقيقة 46، تمكن محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي من تسديد الهدف الثاني للمنتخب المصري بتسديدة بقدمه اليسرى في مرمى كورتوا، من تمريرة بينية أرسلها له لاعب ليفربول محمد صلاح
خلف الدفاع.
وفي الدقيقة 76، قلص لويس أوبيندا الفارق بعد استلامه عرضية من يانيك كاراسكو من الجانب الأيسر سددها إلى مرمى محمد الشناوي.
وتواجه بلجيكا كرواتيا والمغرب وكندا في الدور الأول من مونديال قطر
، فيما يغيب عنه الفراعنة.