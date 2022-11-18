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https://sputnikarabic.ae/20221118/مصر-تهزم-بلجيكا-بثنائية-في-مباراة-ودية-مثيرة-بالكويت-فيديو-1070312378.html
مصر تهزم بلجيكا بثنائية في مباراة ودية مثيرة بالكويت... فيديو
مصر تهزم بلجيكا بثنائية في مباراة ودية مثيرة بالكويت... فيديو
فاز المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف، في مباراة ودية مثيرة جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، في بروفة... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T17:39+0000
2022-11-18T17:39+0000
منوعات
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وأخفق دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي في السيطرة على الكرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 33، وهو ما استغله مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد مسددا الكرة بنجاح على يسار الحارس تيبو كورتوا مسجلا الهدف الأول للفراعنة.وفي الدقيقة 46، تمكن محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي من تسديد الهدف الثاني للمنتخب المصري بتسديدة بقدمه اليسرى في مرمى كورتوا، من تمريرة بينية أرسلها له لاعب ليفربول محمد صلاح خلف الدفاع.وفي الدقيقة 76، قلص لويس أوبيندا الفارق بعد استلامه عرضية من يانيك كاراسكو من الجانب الأيسر سددها إلى مرمى محمد الشناوي.وتواجه بلجيكا كرواتيا والمغرب وكندا في الدور الأول من مونديال قطر، فيما يغيب عنه الفراعنة.
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منوعات, رياضة
منوعات, رياضة

مصر تهزم بلجيكا بثنائية في مباراة ودية مثيرة بالكويت... فيديو

17:39 GMT 18.11.2022
© AP Photo / Sunday Alambaمحمد صلاح مع منتخب مصر
محمد صلاح مع منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Sunday Alamba
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فاز المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف، في مباراة ودية مثيرة جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، في بروفة هي الأخيرة لـ"الشياطين الحمر" قبل خوض غمار مونديال قطر 2022.
وأخفق دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي في السيطرة على الكرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 33، وهو ما استغله مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد مسددا الكرة بنجاح على يسار الحارس تيبو كورتوا مسجلا الهدف الأول للفراعنة.
وفي الدقيقة 46، تمكن محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي من تسديد الهدف الثاني للمنتخب المصري بتسديدة بقدمه اليسرى في مرمى كورتوا، من تمريرة بينية أرسلها له لاعب ليفربول محمد صلاح خلف الدفاع.
وفي الدقيقة 76، قلص لويس أوبيندا الفارق بعد استلامه عرضية من يانيك كاراسكو من الجانب الأيسر سددها إلى مرمى محمد الشناوي.
وتواجه بلجيكا كرواتيا والمغرب وكندا في الدور الأول من مونديال قطر، فيما يغيب عنه الفراعنة.
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