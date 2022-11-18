https://sputnikarabic.ae/20221118/ملك-الأردن-يوجه-بوضع-جميع-الإمكانات-تحت-تصرف-قطر-لإنجاح-كأس-العالم-1070298926.html
ملك الأردن يوجه بوضع جميع الإمكانات تحت تصرف قطر لإنجاح كأس العالم
ملك الأردن يوجه بوضع جميع الإمكانات تحت تصرف قطر لإنجاح كأس العالم
قال وزير الشباب الأردني، محمد سلامة النابلسي، أن المملكة وبتوجيهات ملكية سامية، تضع جميع إمكاناتها تحت تصرف "الأشقاء في دولة قطر" لإنجاح بطولة كأس العالم. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T11:41+0000
2022-11-18T11:41+0000
2022-11-18T11:42+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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وشدد الوزير خلال لقائه في مكتبه أمس الخميس، السفير القطري الشيخ سعود بن ناصر، على أن إقامة البطولة في قطر "مفخرة للعالم العربي كافة"، وهو الأمر الذي يستدعي تقديم أعلى مستويات الدعم من الجميع تجاه الجهود الكبيرة التي تقدمها قطر لاستضافة هذا الحدث العالمي.وأشاد الوزير بالعلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.وبين السفير آل ثاني أن كأس العالم ليست لقطر وحدها، بل هي إنجاز عربي، لافتا إلى أن البطولة ستكون مضربا ومفخرة للعرب أجمعين، على حد تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20221117/ماكرون-يدعو-إلى-عدم-تسييس-الرياضة-وسط-حملة-شرسة-تتعرض-لها-قطر-قبل-المونديال-1070283438.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
ملك الأردن يوجه بوضع جميع الإمكانات تحت تصرف قطر لإنجاح كأس العالم
11:41 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 11:42 GMT 18.11.2022) تابعنا عبر
قال وزير الشباب الأردني، محمد سلامة النابلسي، أن المملكة وبتوجيهات ملكية سامية، تضع جميع إمكاناتها تحت تصرف "الأشقاء في دولة قطر" لإنجاح بطولة كأس العالم.
وشدد الوزير خلال لقائه في مكتبه أمس الخميس
، السفير القطري الشيخ سعود بن ناصر، على أن إقامة البطولة في قطر "مفخرة للعالم العربي كافة"، وهو الأمر الذي يستدعي تقديم أعلى مستويات الدعم من الجميع تجاه الجهود الكبيرة التي تقدمها قطر لاستضافة هذا الحدث العالمي.
وأشاد الوزير بالعلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
من جهته، ثمن السفير القطري، موقف المملكة تجاه تنظيم البطولة في بلاده، وقال إن هذه "المواقف المشرفة للمملكة ولشعبها الشقيق تأتي بفضل العلاقات المتينة التي عزز دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".
وبين السفير آل ثاني أن كأس العالم ليست لقطر وحدها، بل هي إنجاز عربي، لافتا إلى أن البطولة ستكون مضربا ومفخرة للعرب أجمعين، على حد تعبيره.