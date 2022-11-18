https://sputnikarabic.ae/20221118/ملك-الأردن-يوجه-بوضع-جميع-الإمكانات-تحت-تصرف-قطر-لإنجاح-كأس-العالم-1070298926.html

ملك الأردن يوجه بوضع جميع الإمكانات تحت تصرف قطر لإنجاح كأس العالم

ملك الأردن يوجه بوضع جميع الإمكانات تحت تصرف قطر لإنجاح كأس العالم

قال وزير الشباب الأردني، محمد سلامة النابلسي، أن المملكة وبتوجيهات ملكية سامية، تضع جميع إمكاناتها تحت تصرف "الأشقاء في دولة قطر" لإنجاح بطولة كأس العالم. 18.11.2022, سبوتنيك عربي

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قطر

أخبار قطر اليوم

بطولة كأس العالم 2022

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وشدد الوزير خلال لقائه في مكتبه أمس الخميس، السفير القطري الشيخ سعود بن ناصر، على أن إقامة البطولة في قطر "مفخرة للعالم العربي كافة"، وهو الأمر الذي يستدعي تقديم أعلى مستويات الدعم من الجميع تجاه الجهود الكبيرة التي تقدمها قطر لاستضافة هذا الحدث العالمي.وأشاد الوزير بالعلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.وبين السفير آل ثاني أن كأس العالم ليست لقطر وحدها، بل هي إنجاز عربي، لافتا إلى أن البطولة ستكون مضربا ومفخرة للعرب أجمعين، على حد تعبيره.

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