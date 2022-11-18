https://sputnikarabic.ae/20221118/منتخب-بولندا-يسافر-إلى-قطر-بحراسة-طائرات-حربية-ووزير-الدفاع-يرد-على-المنتقدين-1070306523.html
منتخب بولندا يسافر إلى قطر بحراسة طائرات حربية... ووزير الدفاع يرد على المنتقدين
منتخب بولندا يسافر إلى قطر بحراسة طائرات حربية... ووزير الدفاع يرد على المنتقدين
خرج وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، الجمعة، للرد على انتقادات طالت قراره إرسال طائرات حربية لمرافقة طائرة المنتخب البولندي الذي توجه إلى قطر، للمشاركة... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T15:04+0000
2022-11-18T15:04+0000
2022-11-18T15:04+0000
بولندا
بطولة كأس العالم 2022
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وقال الوزير في تصريح للإذاعة العامة المحلية: "إنه أمر جيد، يظهر الدعم الذي نقدمه للاعبينا"، مضيفا أن الحراسة لم تكن سوى تدريب منتظم للطيارين يتضمن مرافقة لاعبين بولنديين إلى كأس العالم.ورافقت مقاتلتان من طراز "إف-16"، طائرة المنتخب البولندي لكرة القدم، الذي غادر العاصمة وارسو، يوم الخميس، متوجها إلى قطر، في مبادرة لم تلق اهتماما كثيرا من البولنديين، بل أثارت تساؤلات عن فائدة مثل هذه النفقات.وجاءت رحلة النجم روبرت ليفاندوفسكي وزملائه بينما كانت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي لا تزال تعاني من انفجار صاروخ في قرية برزيفودوف على بعد 6 كيلومترات من الحدود الأوكرانية، الذي أسفر عن مقتل شخصين في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأفادت وارسو بأن الصاروخ أطلقه الدفاع الجوي الأوكراني في محاولة لاعتراض صواريخ روسية.وتلعب بولندا أول مباراة لها في كأس العالم ضد المكسيك في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين والسعودية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, بطولة كأس العالم 2022
بولندا, بطولة كأس العالم 2022
منتخب بولندا يسافر إلى قطر بحراسة طائرات حربية... ووزير الدفاع يرد على المنتقدين
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خرج وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، الجمعة، للرد على انتقادات طالت قراره إرسال طائرات حربية لمرافقة طائرة المنتخب البولندي الذي توجه إلى قطر، للمشاركة في بطولة كأس العالم.
وقال الوزير في تصريح للإذاعة العامة المحلية: "إنه أمر جيد، يظهر الدعم الذي نقدمه للاعبينا"، مضيفا أن الحراسة لم تكن سوى تدريب منتظم للطيارين يتضمن مرافقة لاعبين بولنديين إلى كأس العالم.
ورافقت مقاتلتان من طراز "إف-16"، طائرة المنتخب البولندي لكرة القدم، الذي غادر العاصمة وارسو، يوم الخميس، متوجها إلى قطر، في مبادرة لم تلق اهتماما كثيرا من البولنديين، بل أثارت تساؤلات عن فائدة مثل هذه النفقات.
وجاءت رحلة النجم روبرت ليفاندوفسكي وزملائه بينما كانت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي لا تزال تعاني من انفجار صاروخ في قرية برزيفودوف على بعد 6 كيلومترات من الحدود الأوكرانية، الذي أسفر عن مقتل شخصين في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأفادت وارسو بأن الصاروخ أطلقه الدفاع الجوي الأوكراني في محاولة لاعتراض صواريخ روسية.
وتلعب بولندا أول مباراة لها في كأس العالم ضد المكسيك في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين والسعودية.