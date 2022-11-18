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https://sputnikarabic.ae/20221118/موريس-سليم-لـ-سبوتنيك-ما-يحدث-بين-السياسيين-ضمن-الأطر-الديمقراطية-ولا-نية-لديهم-للاحتكام-للعنف-1070305048.html
موريس سليم لـ "سبوتنيك": ما يحدث بين السياسيين ضمن الأطر الديمقراطية ولا نية لديهم للاحتكام للعنف
موريس سليم لـ "سبوتنيك": ما يحدث بين السياسيين ضمن الأطر الديمقراطية ولا نية لديهم للاحتكام للعنف
استبعد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، إمكانية أن يقود التناحر بين القوى السياسية اللبنانية المختلفة إلى حدوث أي صدامات أمنية، وأن هذه القوى لا يوجد لديها أي... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T14:30+0000
2022-11-18T14:52+0000
لبنان
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وقال في حوار مع "سبوتنيك"، إن ما يحدث على الساحة السياسية يبقى ضمن الأطر الديمقراطية، لا سيما في ظل محاولة أن جميع الفرقاء التوصل إلى حلول للواقع الحالي تصب في مصلحة خدمة الوطن وإخراجه من دوامة الأزمة الكبرى.وأوضح سليم أن المؤسسة العسكرية اللبنانية، لا تتدخل في العملية السياسية بل تسعى للقيام بدورها، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الداخل، وتترك العملية السياسية لأصحاب الشأن.
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موريس سليم لـ "سبوتنيك": ما يحدث بين السياسيين ضمن الأطر الديمقراطية ولا نية لديهم للاحتكام للعنف

14:30 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 14:52 GMT 18.11.2022)
© Photoموريس سليم وزير الدفاع اللبناني
موريس سليم وزير الدفاع اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
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استبعد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، إمكانية أن يقود التناحر بين القوى السياسية اللبنانية المختلفة إلى حدوث أي صدامات أمنية، وأن هذه القوى لا يوجد لديها أي نوايا أو اتجاهات للاحتكام إلى الوسائل العنيفة.
وقال في حوار مع "سبوتنيك"، إن ما يحدث على الساحة السياسية يبقى ضمن الأطر الديمقراطية، لا سيما في ظل محاولة أن جميع الفرقاء التوصل إلى حلول للواقع الحالي تصب في مصلحة خدمة الوطن وإخراجه من دوامة الأزمة الكبرى.
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وزير الدفاع اللبناني يحذر إسرائيل: التحركات في المنطقة المتنازع عليها خرقا فاضحا للاستقرار
5 يونيو, 17:17 GMT
وأوضح سليم أن المؤسسة العسكرية اللبنانية، لا تتدخل في العملية السياسية بل تسعى للقيام بدورها، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الداخل، وتترك العملية السياسية لأصحاب الشأن.
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