https://sputnikarabic.ae/20221118/موسكو-حول-قيام-الجيش-الأوكراني-بإعدام-أسرى-روس-لن-يفلت-أحد-من-العقاب-1070312243.html

موسكو حول قيام الجيش الأوكراني بإعدام أسرى روس: لن يفلت أحد من العقاب

موسكو حول قيام الجيش الأوكراني بإعدام أسرى روس: لن يفلت أحد من العقاب

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أنه سيتم تحديد هوية جميع المتورطين في إعدام الأسرى الروس في أوكرانيا، وأنه لن يفلت أحد... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T17:27+0000

2022-11-18T17:27+0000

2022-11-18T17:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت زاخاروفا في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت "سيتم تحديد هوية جميع الجناة والمتورطين في الجرائم وسيعانون من العقوبة المستحقة. لن يهرب أحد من القصاص".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني قتل عمدا أكثر من 10 أسرى من الجنود الروس بطلقات في الرأس، وهي جريمة لا يمكن لأحد أن يقدمها على أنها "استثناء مأساوي".وأضافت الوزارة في بيانها أن "الفيديو الجديد المنشور دليل على المذبحة الجماعية التي قام بها جنود أوكرانيون ضد أسرى حرب روس عزل من السلاح، يؤكد الجوهر الوحشي لنظام كييف الحالي بقيادة زيلينسكي ومن يحمونه ويدعمونه".وأوضحت الوزارة أن القتل الوحشي لأسرى الحرب الروس ممارسة شائعة في التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وهو أمر لا يلاحظه الغرب.وجاء في بيان الوزارة أن: "القتل الوحشي لأسرى الحرب الروس ليس جريمة الحرب الأولى وليس جريمة الحرب الوحيدة. هذه ممارسة شائعة في القوات المسلحة الأوكرانية، يدعمها نظام كييف ولا يلاحظها رعاته الغربيون".يشار إلى أن شاهد عيان كشف لوكالة "سبوتنيك"، الشهر الماضي، أن قوات الأمن الأوكرانية صعقت أسرى الحرب الروس بالكهرباء واستخدمت التجويع والضرب بالمطارق.وكشف تحقيق في وقت سابق أنه في العديد من الحالات، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على أسرى الحرب الروس وجرحتهم وعذبتهم وأعدمتهم، وهي جرائم حرب.

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