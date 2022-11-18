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https://sputnikarabic.ae/20221118/ميدفيديف-موضوع-المال-بالنسبة-لأوكرانيا-أصبح-ساما-في-الولايات-المتحدة-1070292584.html
ميدفيديف: موضوع المال بالنسبة لأوكرانيا أصبح ساما في الولايات المتحدة
ميدفيديف: موضوع المال بالنسبة لأوكرانيا أصبح ساما في الولايات المتحدة
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن موضوع المال بالنسبة لأوكرانيا أصبح سامًا في الولايات المتحدة. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T07:29+0000
2022-11-18T07:30+0000
روسيا
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وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في تخصيص أموال طائلة لعسكرة النظام الأوكراني، بغض النظر عمن هو أقوى الآن الديموقراطيون أم الجمهوريون. وتابع بالقول: "حسنا، هكذا بدأ الأمر، أصبح موضوع المال بالنسبة لأوكرانيا ساما في الولايات المتحدة، حيث يطالب أعضاء الكونغرس بشيكات كاملة حول المكان الذي ذهبت إليه الأموال العملاقة وأين ستذهب عشرات المليارات الجديدة التي طلبها الرجل العجوز الغريب بايدن؟".ولفت ميدفيديف إلى أن الولايات المتحدة ستستمر بتخصيص أموال طائلة لعسكرة النظام الأوكراني.
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روسيا

ميدفيديف: موضوع المال بالنسبة لأوكرانيا أصبح ساما في الولايات المتحدة

07:29 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 07:30 GMT 18.11.2022)
© Sputnik . Alexander Astafyev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف
رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© Sputnik . Alexander Astafyev
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن موضوع المال بالنسبة لأوكرانيا أصبح سامًا في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في تخصيص أموال طائلة لعسكرة النظام الأوكراني، بغض النظر عمن هو أقوى الآن الديموقراطيون أم الجمهوريون.
وتابع بالقول: "حسنا، هكذا بدأ الأمر، أصبح موضوع المال بالنسبة لأوكرانيا ساما في الولايات المتحدة، حيث يطالب أعضاء الكونغرس بشيكات كاملة حول المكان الذي ذهبت إليه الأموال العملاقة وأين ستذهب عشرات المليارات الجديدة التي طلبها الرجل العجوز الغريب بايدن؟".
ولفت ميدفيديف إلى أن الولايات المتحدة ستستمر بتخصيص أموال طائلة لعسكرة النظام الأوكراني.
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