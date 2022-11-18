https://sputnikarabic.ae/20221118/وزير-الخزانة-الأمريكي-السابق-سقف-أسعار-النفط-الروسي-هو-أسخف-فكرة-على-الإطلاق-1070315970.html

وزير الخزانة الأمريكي السابق: سقف أسعار النفط الروسي هو "أسخف" فكرة على الإطلاق

وزير الخزانة الأمريكي السابق: سقف أسعار النفط الروسي هو "أسخف" فكرة على الإطلاق

وصف وزير الخزانة الأمريكي السابق، ستيف منوشين، اليوم الجمعة، خطة مجموعة السبع لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بأنها "سخيفة". 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T19:17+0000

2022-11-18T19:17+0000

2022-11-18T19:17+0000

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وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، قال منوشين إن الفكرة "ليست غير مجدية فحسب، ولكنه يعتقد أنها أكثر الأفكار سخافة التي سمعها على الإطلاق".وأضاف أنه على الرغم من عدم وجود يقين، فإن العقوبات المفروضة على روسيا والمسؤولين الروس – والتي تواصل واشنطن والغرب تطبيقها منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا - كان من الممكن أن يكون لها تأثير قبل بدء الأزمة وليس بعدها.وتابع: "كان للعقوبات تأثير كبير في ذلك الوقت. أعتقد أن المشكلة الآن هي أن هناك خيارات محدودة، وهناك أجزاء من العالم تشتري الآن النفط الروسي خارج العقوبات الأمريكية".وأردف منوشين : "لكن انظر، سقف سعر (على النفط)! إن السوق سيحدد السعر، ولذلك إذا فرضت عقوبات على أسعار أعلى، فأنت بذلك تزيد الوضع سوءا، في رأيي".أفادت تقارير بأن مجموعة الدول السبع - الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة - جنبا إلى جنب مع أستراليا، اتفقت على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر/ كانون الأول، ولكن لم يعلن عن مستواه.تتضمن الخطة، التي كانت قيد المناقشة لأشهر عدة، حظرا على تقديم خدمات معينة، مثل الطرق البحرية والتأمين والتمويل، لمشتري النفط الروسي ما لم يتم بيعه بسعر أو أقل من الحد الأقصى.من جانبه شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت لاحق لهذه الإعلانات، على أن أسعار النفط العالمية تحدد وفق آليات السوق فقط، مشيرا إلى وجود حالة من عدم اليقين بسبب فرضية وضع سقف للسعر.واعتبر نوفاك أن هذه المحاولات هي في الأساس انتقال إلى سياسات تخطيط دولية في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة بتاريخ التجارة العالمية.سابقا، قال الكرملين إنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق السقف. وأكد نوفاك أن"فرض قيود على أسعار النفط الروسي" سيدمر السوق.وشدد على أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط من روسيا، مشيرا إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا وسوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقا لظروف السوق.

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