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https://sputnikarabic.ae/20221118/وزير-الداخلية-التركي-الأوامر-بتنفيذ-العمل-الإرهابي-في-إسطنبول--صدرت-من-منبج-السورية-1070293426.html
وزير الداخلية التركي: الأوامر بتنفيذ العمل الإرهابي في إسطنبول صدرت من منبج السورية
وزير الداخلية التركي: الأوامر بتنفيذ العمل الإرهابي في إسطنبول صدرت من منبج السورية
صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الجمعة، بأن الأوامر بشأن الحادث الإرهابي في إسطنبول صدرت من مدينة منبج السورية. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T08:20+0000
2022-11-18T08:20+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال الوزير التركي إن "العملية الإرهابية في مرسين وشارع الاستقلال نفذت من منبج (مدينة في شمال سوريا)".وأشار صويلو إلى أنه خلال هذا العام، تم إحباط 18 تفجيرا انتحاريا.وأضاف أن "معركة أنقرة ضد الإرهاب مستمرة. وحيثما وجد مصدر للإرهاب يتم تدميره".ووقع انفجار، يوم الأحد الماضي، في شارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الشهير في إسطنبول، أسفر عن 6 قتلى وأكثر من 81 مصابا. وقالت السلطات إن الانفجار نجم عن وضع قنبلة في الموقع من قبل سيدة تنتمي إلى حزب العمال الكردستاني (المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة ودول أخرى).وأعلنت تركيا، أن منفذة الهجوم تحمل الجنسية السورية، وهي على صلة بحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية (فصائل مسلحة غير معترف بها من قبل الحكومة السورية).يشار إلى أن الولايات المتحدة صنفت حزب "العمال الكردستاني" كمنظمة إرهابية، لكنها تحافظ على شراكة مع مجموعة وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا حتى في الوقت الذي تزعم فيه تركيا أن الجماعتين على ارتباط وثيق.
https://sputnikarabic.ae/20221117/تركيا-إحالة-49-مشتبها-به-للقضاء-على-خلفية-تفجير-إسطنبول-1070265322.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

وزير الداخلية التركي: الأوامر بتنفيذ العمل الإرهابي في إسطنبول صدرت من منبج السورية

08:20 GMT 18.11.2022
© AP Photo / Francisco Secoانفجار إرهابي في شارع إستقلال في إسطنبول، تركيا
انفجار إرهابي في شارع إستقلال في إسطنبول، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الجمعة، بأن الأوامر بشأن الحادث الإرهابي في إسطنبول صدرت من مدينة منبج السورية.
أنقرة - سبوتنيك. وقال الوزير التركي إن "العملية الإرهابية في مرسين وشارع الاستقلال نفذت من منبج (مدينة في شمال سوريا)".

وأشار صويلو إلى أنه خلال هذا العام، تم إحباط 18 تفجيرا انتحاريا.

وأضاف أن "معركة أنقرة ضد الإرهاب مستمرة. وحيثما وجد مصدر للإرهاب يتم تدميره".
ووقع انفجار، يوم الأحد الماضي، في شارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الشهير في إسطنبول، أسفر عن 6 قتلى وأكثر من 81 مصابا.
محكمة قصر العدل في إسطنبول - تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
تركيا... إحالة 49 مشتبها به للقضاء على خلفية تفجير إسطنبول
أمس, 08:09 GMT
وقالت السلطات إن الانفجار نجم عن وضع قنبلة في الموقع من قبل سيدة تنتمي إلى حزب العمال الكردستاني (المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة ودول أخرى).
وأعلنت تركيا، أن منفذة الهجوم تحمل الجنسية السورية، وهي على صلة بحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية (فصائل مسلحة غير معترف بها من قبل الحكومة السورية).
يشار إلى أن الولايات المتحدة صنفت حزب "العمال الكردستاني" كمنظمة إرهابية، لكنها تحافظ على شراكة مع مجموعة وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا حتى في الوقت الذي تزعم فيه تركيا أن الجماعتين على ارتباط وثيق.
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