https://sputnikarabic.ae/20221118/وزير-خارجية-اليمن-تبني-الحوثيين-ما-يسمى-مدونة-السلوك-الوظيفي-عرقلة-إضافية-لجهود-السلام-1070317538.html

وزير خارجية اليمن: تبني الحوثيين ما يسمى مدونة السلوك الوظيفي عرقلة إضافية لجهود السلام

وزير خارجية اليمن: تبني الحوثيين ما يسمى مدونة السلوك الوظيفي عرقلة إضافية لجهود السلام

اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الجمعة، جماعة "أنصار الله"، بوضع عراقيل جديدة أمام جهود تحقيق السلام في اليمن وإيقاف الصراع الذي يمزق البلد... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T21:16+0000

2022-11-18T21:16+0000

2022-11-18T21:16+0000

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القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة البحرينية المنامة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على هامش أعمال الدورة الـ 18 لمؤتمر الأمن الإقليمي "حوار المنامة"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.وقال ابن مبارك إن "تبني الحوثيين لما يسمى بـ مدونة السلوك الوظيفي والتي تهدف الى تحويل الجهاز الإداري إلى جهاز ميليشياوي يعد عرقلة إضافية لجهود تحقيق السلام".وأضاف أن "استهداف الحوثيين لقطاع النفط عمل عسكري يستهدف كل اليمنيين في جميع مناطق اليمن، ويسعى من خلاله الحوثيون إلى عرقلة جهود الحكومة في تقديم الخدمات الاساسية".ووجه وزير خارجية اليمن، اتهاماً لـ "أنصار الله" بـ "عدم الجدية في التعامل مع جهود تحقيق السلام وارتهانها للأجندة الإيرانية التوسعية في المنطقة"، على حد قوله.ووفقاً لوكالة "سبأ"، بحث اللقاء "تصعيد الحوثيين ضد المنشآت النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت، وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي وتأثيره السلبي على الوضع الإنساني".من جانبه، استعرض المبعوث الأممي "الجهود التي يقوم بها في سبيل إنجاح مفاوضات تجديد الهدنة"، مجدداً "التزامه بمواصلة تلك الجهود والعمل على استئناف عملية السلام تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تدشين لائحة أعدتها وزارة الخدمة المدنية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من الجماعة تحت اسم "مدونة السلوك الوظيفي"، تلزم فيها الموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، بالعمل وفق رؤية الجماعة وتبني مواقفها وتوجهاتها، والمشاركة في برامجها.في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شهد الصراع في اليمن تصعيداً هو الأول منذ انقضاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد 6 أشهر من سريانها، إذ صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، ، جماعة "أنصار الله" منظمةً إرهابية، وذلك غداة تبني الجماعة هجوماً جوياً على ناقلة في ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرق اليمن.وسبق هجوم "أنصار الله" على الميناء النفطي إعلانها إبلاغ الشركات النفطية العاملة في محافظات سيطرة الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف تصدير شحنات الخام رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله