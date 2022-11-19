https://sputnikarabic.ae/20221119/أسماء-المدير-لـسبوتنيك-الدعم-العربي-للسينما-أصبح-قويا-ويمكننا-المنافسة-بقوة-1070322403.html

أسماء المدير لـ"سبوتنيك": الدعم العربي للسينما أصبح قويا ويمكننا المنافسة بقوة

أسماء المدير لـ"سبوتنيك": الدعم العربي للسينما أصبح قويا ويمكننا المنافسة بقوة

قالت المخرجة المغربية أسماء المدير، إن السينما العربية أصبحت تنافس بقوة في المهرجانات العالمية. 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T08:20+0000

2022-11-19T08:20+0000

2022-11-19T08:20+0000

منوعات

مجتمع

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1070322135_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_78866d8cc4b993597e92b82e9b4c9fd7.jpg

وأضافت في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الدعم العربي عبر الصناديق المعنية بالسينما أصبحت قوية، وأنها يمكن أن تساهم في حضور السينما العربية بقوة دون الحاجة للدعم الأجنبي.وأوضحت أن إعداد فيلم" زاوية أمي" المشارك في الدورة 19 بمهرجان مراكش الدولي للفيلم، استغرق 5 سنوات حتى الانتهاء من تصويره بشكل كامل.وكشفت أنها كانت تعمل منذ العام 2012 على تطوير العديد من المشاريع السينمائية، وأنها شاركت بالعديد من الأفلام القصيرة لها خلال الفترة الماضية.وتعد المدير في الوقت الراهن لعملها الثاني الذي حصل على دعم من ورش الأطلس، وعدد من الجهات الداعمة لصناعة السينما في الوطن العربي.ولفتت إلى أن العديد من التحديات واجهتها خلال تصوير الفيلم، خاصة فيما يتعلق بالسماح بدخول الكاميرات للقرية والمنازل، حيث أن أهل القرية من المحافظين، وكان الأمر يحتاج لثقة كبيرة معهم، إضافة إلى العراقيل المرتبطة بالطبيعة.وأوضحت أن فيلمها الروائي الأول هو أقرب للوثائقي، وأنها حاولت الاقتراب من الواقع داخل القرية التي ولدت فيها والدتها.وأشارت إلى أنها سعت لتقديم سينما جديدة بعيدة عن الصورة النمطية المعتادة في الأعمال السينمائية، حيث يركز الفيلم على الجوانب الإنسانية.وبحسب المدير فإن عملها الجديد يحمل اسم "كذب أبيض" وهو تطوير للقصة التي بدأتها في عملها الأول.وترى المدير أن الإنتاج المشترك يخدم السينما في كل أنحاء العالم، وأن الأعمال المغربية أيضا تستفاد من عمليات الإنتاج المشترك، مشيدة بما تقدمه ورشات الأطلس من دعم للشباب والمخرجين من كل الدول العربية.ويصور فيلم "في زاوية أمي" رحلة ذاتية للمخرجة أسماء المدير تبحث فيها عن ذكرى أمها، فبعدما عثرت على صورة قديمة بين أمتعة والدتها تعود لقرية الزاوية المغربية التي نشأت فيها الأم وهي طفلة، فقد قررت الابنة البحث في الماضي، فراحت تستقصي عن سر تلك القرية الواقعة في قلب جبال الأطلس المغربية لتوثّق للخطوات والدروب التي سارت عليها الأم وهي صغيرة، وذلك قبل هجرها للقرية بشكل نهائي دون أن تعود إليها، بسبب ظروف الحياة الصعبة والقاسية جدا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, مجتمع, حصري