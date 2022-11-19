https://sputnikarabic.ae/20221119/إنفانتينو-مشجعو-كأس-العالم-يمكنهم-البقاء-على-قيد-الحياة-دون-بيرة-فيديو-1070323838.html

إنفانتينو: مشجعو كأس العالم يمكنهم البقاء على قيد الحياة دون "بيرة"... فيديو

إنفانتينو: مشجعو كأس العالم يمكنهم البقاء على قيد الحياة دون "بيرة"... فيديو

علق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم السبت، على قرار حظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في استادات كأس العالم ومحيطها في قطر. 19.11.2022, سبوتنيك عربي

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رياضة

قطر

بطولة كأس العالم 2022

مجتمع

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وقال إنفانتينو في مؤتمره الصحفي الافتتاحي في الدوحة، إن "مشجعي كأس العالم يمكنهم البقاء على قيد الحياة لمدة 3 ساعات في اليوم دون (البيرة)".وأضاف "أعتقد بشكل شخصي أنه إذا لم تستطع شرب البيرة لمدة 3 أو 4 ساعات في اليوم، فستعيش". وتابع "ينطبق الشيء نفسه في فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإسكتلندا".وأوضح أن "الضجة التي حدثت في هذه المسألة بسبب أن قطر دولة مسلمة".وكان "فيفا" قد أعلن أمس الجمعة أنه لن يتم السماح ببيع المشروبات الكحولية، بما فيها الجعة (البيرة) الكحولية، للمشجعين في الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم بداية من الأحد المقبل، والاكتفاء بالمشروبات الخالية من الكحول.وقال الفيفا في بيان على موقعه الإلكتروني، إن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصورا فقط بمناطق المشجعين مع "إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر"، مؤكدا أن القرار جاء بعد مناقشات مع السلطات القطرية.ولم يكشف الاتحاد عن الأسباب وراء الحظر الذي يمثل عدولا عن قرار سابق يسمح ببيع تلك المشروبات في المنشآت الرياضية التي ستستضيف البطولة.وكان القائمون على تنظيم البطولة قالوا في تصريحات سابقة إنه سيكون مسموحا بتقديم المشروبات الكحولية "في أماكن محددة داخل المنشآت الخاصة بالبطولة".وفي أثناء بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي نظمّتها الدوحة وفاز بها فريق ليفربول، كان مسموحا للمشجعين بتناول المشروبات الكحولية ولكن في موقع خارج المدينة.ومن المقرر أن ينطلق المونديال غدا الأحد 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حيث تلعب قطر في مواجهة الإكوادور.

https://sputnikarabic.ae/20221118/-فيفا-يعلن-حظر-بيع-وتداول-المشروبات-الكحولية-في-استادات-كأس-العالم-ومحيطها-1070300320.html

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رياضة, قطر, بطولة كأس العالم 2022, مجتمع