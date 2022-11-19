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https://sputnikarabic.ae/20221119/إيلون-ماسك-يجري-استطلاعا-على-تويتر-لإعادة-حساب-ترامب-مرة-أخرى-للمنصة-1070319726.html
إيلون ماسك يجري استطلاعا على تويتر لإعادة حساب ترامب مرة أخرى للمنصة
إيلون ماسك يجري استطلاعا على تويتر لإعادة حساب ترامب مرة أخرى للمنصة
نشر مالك تويتر، إيلون ماسك، مساء الجمعة استطلاعا للرأي على وسائل التواصل الاجتماعي يطلب من المستخدمين التصويت على ما إذا كان ينبغي استعادة حساب الرئيس الأمريكي... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T04:47+0000
2022-11-19T04:47+0000
تويتر
إيلون ماسك
ترامب
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تم حظر ترامب من تويتر في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021. واعتبرت المنصات أن أنشطته المتعلقة بالحدث تنتهك سياساتها.أطلق ترامب في وقت لاحق شبكة اجتماعية جديدة أسماها "تروث سوشيال" لمحاربة الرقابة التي تفرضها شركات التكنولوجيا الكبرى وحماية الحق في حرية الكلام والتعبير.في أواخر أكتوبر، بعد أن حسم ماسك صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على تويتر، تعهد بتعزيز حماية حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من استحواذه على المنصة.اعتبارًا من الساعة (4:48 صباحا بتوقيت موسكو 01:48 بتوقيت غرينتش)، أيد 60% من مستخدمي تويتر إعادة حساب ترامب لتويتر، بينما صوت 40% ضده.قال ترامب في وقت سابق من هذا العام، إنه لن يعود إلى منصة تويتر، حتى لو عُرض عليه ذلك، وسيواصل بدلاً من ذلك نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي من منصته الخاصة "تروث سوشيال".
https://sputnikarabic.ae/20221118/ماسك-يغلق-جميع-مكاتب-تويتر-مؤقتا-ويمنع-دخول-الموظفين-1070294516.html
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تويتر, إيلون ماسك, ترامب
تويتر, إيلون ماسك, ترامب

إيلون ماسك يجري استطلاعا على تويتر لإعادة حساب ترامب مرة أخرى للمنصة

04:47 GMT 19.11.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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نشر مالك تويتر، إيلون ماسك، مساء الجمعة استطلاعا للرأي على وسائل التواصل الاجتماعي يطلب من المستخدمين التصويت على ما إذا كان ينبغي استعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحظور، أم لا.
تم حظر ترامب من تويتر في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021. واعتبرت المنصات أن أنشطته المتعلقة بالحدث تنتهك سياساتها.
أطلق ترامب في وقت لاحق شبكة اجتماعية جديدة أسماها "تروث سوشيال" لمحاربة الرقابة التي تفرضها شركات التكنولوجيا الكبرى وحماية الحق في حرية الكلام والتعبير.
في أواخر أكتوبر، بعد أن حسم ماسك صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على تويتر، تعهد بتعزيز حماية حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من استحواذه على المنصة.
وقال ماسك إنه سيكون على استعداد لإلغاء حظر تويتر لترامب. ومع ذلك، قال في وقت لاحق، إن الإعادة قد تكون بدلا من ذلك قرارا يتخذه مجلس الإشراف على المحتوى.
اعتبارًا من الساعة (4:48 صباحا بتوقيت موسكو 01:48 بتوقيت غرينتش)، أيد 60% من مستخدمي تويتر إعادة حساب ترامب لتويتر، بينما صوت 40% ضده.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
ماسك يغلق جميع مكاتب "تويتر" مؤقتا ويمنع دخول الموظفين
أمس, 09:13 GMT
قال ترامب في وقت سابق من هذا العام، إنه لن يعود إلى منصة تويتر، حتى لو عُرض عليه ذلك، وسيواصل بدلاً من ذلك نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي من منصته الخاصة "تروث سوشيال".
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