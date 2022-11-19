https://sputnikarabic.ae/20221119/ابن-سلمان-أظهر-عداءه-لنا-قائد-عسكري-إيراني-يهاجم-السعودية-ويحذر-من-رد-فعل-بلاده-1070326648.html

"ابن سلمان أظهر عداءه لنا"... قائد عسكري إيراني يهاجم السعودية ويحذر من رد فعل بلاده

"ابن سلمان أظهر عداءه لنا"... قائد عسكري إيراني يهاجم السعودية ويحذر من رد فعل بلاده

اتهم رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، اليوم السبت، السعودية بضلوعها في أحداث الشغب الأخيرة في البلاد، مؤكدا أن إيران... 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T12:00+0000

2022-11-19T12:00+0000

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أخبار السعودية اليوم

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وقال العميد بوردستان في حوار مع وكالة أنباء فارس، لقد أظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عداءه لنا.وأضاف أن القادة السعوديون السابقون كانوا مهتمين بتخفيف التوترات الى حد ما وإقامة علاقات، وهو ما رأيناه يحدث على مستويات عديدة". وتابع "لكن منذ بداية وصوله الى السلطة، أظهر ابن سلمان أنه ليس لديه هذه السياسة ويحاول مواجهة إيران".وواصل قائلا "شعرت أنا شخصيا أنه كان من المناسب أن تتلقى السعودية صفعة قوية ردا على ضلوعها في الأحداث الأخيرة".واستطرد "لكنني أرى أن المسؤولين لدينا يمارسون ضبط النفس كما هو الحال دائمًا. ومع ذلك ، يجب أن تعلم السعودية بأن ضبط النفس له حدود".وأوضح أن "لو أرادت السعودية تصعيد أعمالها العدائية، فإن ردنا سيجعلها تندم على ذلك".وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها، الأسبوع الماضي، عن مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قوله إن إيران تخطط لتنفيذ هجوم على السعودية.ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن المسؤول رجح أن يستهدف الهجوم الإيراني البنية التحتية لقطاع الطاقة في المملكة.وكانت احتجاجات اندلعت في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها. وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.وتتهم إيران الدول الغربية ومعهم السعودية بدعم المحتجين ونشر من خلال وسائل إعلامهم رسائل تخريبية ومعادية لإيران، فضلاً عن دعوات للإطاحة بالسلطة فيها.

https://sputnikarabic.ae/20221014/وزير-الداخلية-الإيراني-يتهم-السعودية-بدعم-محتجين-عبر-شبكة-إعلامية-1069011190.html

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