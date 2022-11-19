https://sputnikarabic.ae/20221119/اكتشاف-علمي-غريب-جدا-في-فم-الضفدع-فيديو--1070341937.html

اكتشاف علمي "غريب جدا" في فم الضفدع... فيديو

اكتشاف علمي "غريب جدا" في فم الضفدع... فيديو

اكتشف العلماء حديثا حالة غريبة جدا في فم الضفادع، تخالف الحالة الشائعة لدى أغلب الحيوانات، وذلك بعد تسجيل مقطع فيديو دقيق وعالي السرعة لعملية تناول الضفادع... 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T19:36+0000

2022-11-19T19:36+0000

2022-11-19T19:36+0000

مجتمع

علوم

نادي الفيديو

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وخلافا للاعتقاد الشائع، بأن أغلب الحيوانات لا تستطيع ابتلاع لسانها، حتى الإنسان، لكن اتضح أن الضفادع تفعل ذلك عن قصد في كل مرة تتناول بها الطعام.وقالت عالمة الزواحف في جامعة فلوريدا، راشيل كيفي: "نحن نعرف الكثير عن كيفية قيام الضفادع بمد ألسنتها وكيفية التصاقها بفرائسها، ولكن قبل هذه الدراسة، كان كل ما يحدث بعد إغلاق أفواهها لغزا".واستخدمت كيفي وزملاؤها مقاطع فيديو عالية السرعة بالأشعة السينية لمعرفة ما يحدث بعد أن تلتقط هذه البرمائيات طعامها بلسانها وتدخله بأفواهها، وكانت النتائج غير متوقعة تمامًا.استغرقت الدراسة عددا من الأشهر، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية، على ضفادع القصب (Rhinella marina) أثناء أكلها لمئات من الصراصير (Gryllodes sigillatus) وإنشاء رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد لحل هذه الآلية الغريبة للتغذية.وقام الفريق بوضع خرزات معدنية صغيرة على لسان الضفدع حتى يتمكنوا من تتبع حركات العضلات في لقطات الأشعة السينية.المشاهد تسجل حالة غريبة جدا في فم الضفدعوكما هو موضح في الفيديو (المرفق)، فإن العلامة البرتقالية الموجودة على طرف لسانها تتدحرج لتمزق حشرة، ثم تستقر مرة أخرى في فم الضفدع. لكنها لا تتوقف عند هذا الحد، حيث تستمر في النزول إلى الحلق بطول 4.5 سم (1.8 بوصة)، حتى يلمس رأس اللسان قلب الضفدع تقريبا.وكتب الباحثون في ورقتهم، موضحين أن متوسط ​​نتوء اللسان كان 4.1 سم، أي أن "متوسط ​​المسافة التي يمتدها اللسان أثناء التراجع يساوي أو يتجاوز متوسط ​​المسافة التي يمتدها أثناء النتوء".ينفتح العظم اللامي لدى الضفادع على نطاق واسع بينما يفغر (يفتح) الضفدع فمه، ويكون جاهزا للارتداد اللسان، ويعتقد الباحثون أن سبب وجود نتوءات غريبة أو "أسنان" تشبه النتوءات على سقف أفواهها للمساعدة في إزالة هذا الطعام، حيث ضربت العلامات اللامية هذه المنطقة بدقة في إعادة البناء ثلاثية الأبعاد التي شكلها الباحثون.كتبت كيفي وزملاؤها: "حتى لو أعاد الضفدع وضع اللسان داخل الفم أثناء الابتلاع، تظل الفريسة ملتصقة باللسان طوال هذه العملية". يشير هذا إلى أن الضفادع بحاجة إلى "آلية اللامي" لطرد طعامها بنجاح وتحريره من اللسان، ويقوم الباحثون حاليا بدراسة أصناف مختلفة للتأكد من أن هذه العملية عامة لدى الضفادع.

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مجتمع, علوم, نادي الفيديو