https://sputnikarabic.ae/20221119/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-إجراء-تحقيق-دولي-بقضية-إعدام-أسرى-روس-في-دونباس-1070320304.html
الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق دولي بقضية إعدام أسرى روس في دونباس
الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق دولي بقضية إعدام أسرى روس في دونباس
دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في القضية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة، وذلك بعد إقدام الجيش الأوكراني على قتل 10 أسرى من الجنود... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T05:34+0000
2022-11-19T05:34+0000
2022-11-19T05:34+0000
العالم
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وصرح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، لوكالة "سبوتنيك": "طالبنا جميع أطراف النزاع بإجراء تحقيق شامل في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان القائمة وكذلك تقديم الجناة إلى العدالة".وكان مقطع فيديو يظهر قيام الجيش الأوكراني بإطلاق الرصاص على الأسرى الروس وهم مستلقون على الأرض، قد انتشر على شبكة الإنترنت اليوم. وبحسب فاليري فاديف، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فإن هذه الواقعة حدثت في ماكييفكا.يشار إلى أن شاهد عيان كشف لوكالة "سبوتنيك"، الشهر الماضي، أن قوات الأمن الأوكرانية صعقت أسرى الحرب الروس بالكهرباء واستخدمت التجويع والضرب بالمطارق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق دولي بقضية إعدام أسرى روس في دونباس
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دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في القضية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة، وذلك بعد إقدام الجيش الأوكراني على قتل 10 أسرى من الجنود الروس عمدا بطلقات في الرأس.
وصرح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، لوكالة "سبوتنيك": "طالبنا جميع أطراف النزاع بإجراء تحقيق شامل في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان القائمة وكذلك تقديم الجناة إلى العدالة".
وكان مقطع فيديو يظهر قيام الجيش الأوكراني بإطلاق الرصاص على الأسرى الروس وهم مستلقون على الأرض، قد انتشر على شبكة الإنترنت اليوم. وبحسب فاليري فاديف، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فإن هذه الواقعة حدثت في ماكييفكا.
يشار إلى أن شاهد عيان كشف لوكالة "سبوتنيك"، الشهر الماضي، أن قوات الأمن الأوكرانية صعقت أسرى الحرب الروس
بالكهرباء واستخدمت التجويع والضرب بالمطارق.