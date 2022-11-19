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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221119/البنتاغون-يؤكد-أن-الناتو-لا-يريد-الصدام-مع-روسيا------1070339462.html
البنتاغون يؤكد أن "الناتو" لا يريد الصدام مع روسيا
البنتاغون يؤكد أن "الناتو" لا يريد الصدام مع روسيا
أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا يسعى إلى الصدام مع روسيا ولن ينجر إلى الصراع في أوكرانيا. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T18:17+0000
2022-11-19T18:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن، في كلمة له بمنتدى "هاليفاكس" للأمن الدولي في كندا، إن "الناتو حلف دفاعي ولا يسعى إلى الصدام مع روسيا، ولا يشكل تهديدًا لها".وشدد أوستن على أنه "من المؤكد أننا (الناتو) لن ننجر إلى الحرب"، في أوكرانيا حاليا.وتابع أوستن "سندعم أوكرانيا في نضالها (المزعوم) للدفاع عن نفسها، وسندافع عن كل شبر من أراضي الناتو، وسنواصل تعزيز الدفاع الجماعي وقدرات الردع للحلف".وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد شدد في تصريحات أدلى بها يوم الخميس الماضي، على أن موسكو لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إذا قررت الأخيرة قطع العلاقات، فإن ذلك سيحدث.وبيّن ريابكوف أن روسيا تتابع سياستها دائما بشكل محضر مسبقا وليس بطريقة رد الفعل، بما في ذلك باتجاه أمريكا، "مسترشدين فقط وحصريا بمصالحنا الوطنية. من مصلحتنا عدم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، هناك حاجة إلى التواصل والحوار".وتابع ريابكوف: "إذا كان الأمريكيون في مرحلة ما يعتبرون لأنفسهم أن هذا ليس ما يحتاجون إليه، فمن المحتمل أن تنتهي المسألة إلى انقطاع (العلاقات). إن مستوى رهاب روسيا في الولايات المتحدة بجميع مستويات وفروع الحكومة، في وسائل الإعلام الرئيسية لم يسبق له مثيل على الإطلاق، ونحن نشعر بذلك كل يوم، ولا ينبغي الاستهانة بعواقب ذلك أيضا".
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العالم
العالم

البنتاغون يؤكد أن "الناتو" لا يريد الصدام مع روسيا

18:17 GMT 19.11.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
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أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا يسعى إلى الصدام مع روسيا ولن ينجر إلى الصراع في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن، في كلمة له بمنتدى "هاليفاكس" للأمن الدولي في كندا، إن "الناتو حلف دفاعي ولا يسعى إلى الصدام مع روسيا، ولا يشكل تهديدًا لها".
وشدد أوستن على أنه "من المؤكد أننا (الناتو) لن ننجر إلى الحرب"، في أوكرانيا حاليا.

وأضاف أوستن أن الصراع في أوكرانيا هو أكبر أزمة أمن تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة، مؤكدًا أن نتيجة الحرب ستساعد في تحديد مسار الأمن الدولي خلال القرن الحالي.

وتابع أوستن "سندعم أوكرانيا في نضالها (المزعوم) للدفاع عن نفسها، وسندافع عن كل شبر من أراضي الناتو، وسنواصل تعزيز الدفاع الجماعي وقدرات الردع للحلف".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد شدد في تصريحات أدلى بها يوم الخميس الماضي، على أن موسكو لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إذا قررت الأخيرة قطع العلاقات، فإن ذلك سيحدث.

وقال ريابكوف في مقابلة متلفزة، إن "الأمر يعتمد كليا على الخيار الذي يتم اتخاذه في واشنطن. وأنا لا أستبعد أي شيء مقدما، لكن هذا بالتأكيد ليس طريقنا وتحركنا".

وبيّن ريابكوف أن روسيا تتابع سياستها دائما بشكل محضر مسبقا وليس بطريقة رد الفعل، بما في ذلك باتجاه أمريكا، "مسترشدين فقط وحصريا بمصالحنا الوطنية. من مصلحتنا عدم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، هناك حاجة إلى التواصل والحوار".
وتابع ريابكوف: "إذا كان الأمريكيون في مرحلة ما يعتبرون لأنفسهم أن هذا ليس ما يحتاجون إليه، فمن المحتمل أن تنتهي المسألة إلى انقطاع (العلاقات). إن مستوى رهاب روسيا في الولايات المتحدة بجميع مستويات وفروع الحكومة، في وسائل الإعلام الرئيسية لم يسبق له مثيل على الإطلاق، ونحن نشعر بذلك كل يوم، ولا ينبغي الاستهانة بعواقب ذلك أيضا".
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