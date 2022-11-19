https://sputnikarabic.ae/20221119/البيان-الختامي-لقمة-أبيك-يدين-الصراع-بأوكرانيا-ويؤكد-تأثيره-السلبي-على-الاقتصاد-العالمي-1070321354.html
البيان الختامي لقمة "أبيك" يدين الصراع بأوكرانيا ويؤكد تأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي
البيان الختامي لقمة "أبيك" يدين الصراع بأوكرانيا ويؤكد تأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي
أدان معظم قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، الصراع في أوكرانيا، مشيرين إلى تأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T07:38+0000
2022-11-19T07:38+0000
2022-11-19T07:38+0000
العالم
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وأكد البيان الختامي لقمة "أبيك"، اليوم السبت أن "معظم الأعضاء يدينون بشدة الصراع في أوكرانيا.وشدد المشاركون في البيان على أن هذه الحرب تتسبب في معاناة بشرية هائلة ويؤدي إلى تفاقم الهشاشة الحالية في الاقتصاد العالمي، ما يحد من النمو، ويزيد التضخم، ويعطل سلاسل التوريد، ويزيد أسعار الطاقة ويؤكد انعدام الأمن الغذائي، ويزيد من مخاطر الاستقرار المالي".وأضاف البيان أنه "كانت هناك وجهات نظر وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات".
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العالم
البيان الختامي لقمة "أبيك" يدين الصراع بأوكرانيا ويؤكد تأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي
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أدان معظم قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، الصراع في أوكرانيا، مشيرين إلى تأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.
وأكد البيان الختامي لقمة "أبيك"، اليوم السبت أن "معظم الأعضاء يدينون بشدة الصراع في أوكرانيا.
وشدد المشاركون في البيان على أن هذه الحرب تتسبب في معاناة بشرية هائلة ويؤدي إلى تفاقم الهشاشة الحالية في الاقتصاد العالمي، ما يحد من النمو، ويزيد التضخم، ويعطل سلاسل التوريد، ويزيد أسعار الطاقة ويؤكد انعدام الأمن الغذائي، ويزيد من مخاطر الاستقرار المالي".
وأضاف البيان أنه "كانت هناك وجهات نظر وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات".