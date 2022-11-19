https://sputnikarabic.ae/20221119/الجيش-الأمريكي-يستعد-لنشر-100-سفينة-مسيرة-في-مياه-الخليج-1070327610.html
الجيش الأمريكي يستعد لنشر 100 سفينة مسيرة في مياه الخليج
الجيش الأمريكي يستعد لنشر 100 سفينة مسيرة في مياه الخليج
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، إن قوة مخصصة للأنظمة غير المأهولة في الخليج ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيرة في مياه المنطقة... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T13:02+0000
2022-11-19T13:02+0000
2022-11-19T13:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
البحرين
الجيش الأمريكي
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049490460_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_913970fc5f84670961013fd121b349e9.jpg
جاء ذلك أثناء حديث الجنرال كوريلا في مؤتمر "حوار المنامة" السنوي المقام حاليا في البحرين، اليوم السبت.وأضاف كوريلا أنه بالإضافة إلى السفن غير المأهولة، فإن الولايات المتحدة "تبني برنامجا تجريبيا في الشرق الأوسط للتغلب على الطائرات دون طيار مع شركائها"، دون ذكر تفاصيل.وتابع "مع تقدم تكنولوجيا الطائرات دون طيار، فقد يكون تطوير أعدائنا للطائرات المسيرة أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي".يذكر أنه تم إطلاق "القوة-59" في سبتمبر/ أيلول2021 في البحرين، مقر الأسطول الخامس الأمريكي، بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط بعد سلسلة من هجمات الطائرات دون طيار ضد السفن، أُلقي باللوم فيها على إيران.يأتي ذلك تزامنا بعدما اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، هذا الأسبوع، بما وصفته بأنه هجوم بطائرة من دون طيار على ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي محملة بالوقود قبالة سلطنة عُمان.والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الحوادث في المنطقة الغنية بالنفط، وسط توترات متصاعدة بين الخصمين اللدودين واشنطن وطهران، تسببت كذلك بحوادث بين قواتهما البحرية.
https://sputnikarabic.ae/20221118/هيئة-بريطانية-طائرة-مسيرة-تتبع-سفينة-في-خليج-عمان-1070300954.html
الولايات المتحدة الأمريكية
البحرين
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049490460_1:0:901:675_1920x0_80_0_0_c1c6628e68b0e8516aed138d0f4324db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, البحرين, الجيش الأمريكي, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, البحرين, الجيش الأمريكي, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الأمريكي يستعد لنشر 100 سفينة مسيرة في مياه الخليج
تابعنا عبر
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، إن قوة مخصصة للأنظمة غير المأهولة في الخليج ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيرة في مياه المنطقة الاستراتيجية العام المقبل.
جاء ذلك أثناء حديث الجنرال كوريلا في مؤتمر "حوار المنامة" السنوي المقام حاليا في البحرين، اليوم السبت.
وقال القائد الأمريكي إنه "بحلول هذا الوقت من العام المقبل، ستنشر قوة-59 أسطولا يضم أكثر من 100 سفينة فوق سطح البحر وتحته غير مأهولة، تعمل وتتواصل معا".
وأضاف كوريلا أنه بالإضافة إلى السفن غير المأهولة، فإن الولايات المتحدة
"تبني برنامجا تجريبيا في الشرق الأوسط للتغلب على الطائرات دون طيار مع شركائها"، دون ذكر تفاصيل.
وتابع "مع تقدم تكنولوجيا الطائرات دون طيار، فقد يكون تطوير أعدائنا للطائرات المسيرة أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي".
يذكر أنه تم إطلاق "القوة-59" في سبتمبر/ أيلول2021 في البحرين، مقر الأسطول الخامس الأمريكي
، بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط بعد سلسلة من هجمات الطائرات دون طيار ضد السفن، أُلقي باللوم فيها على إيران.
يأتي ذلك تزامنا بعدما اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران
، هذا الأسبوع، بما وصفته بأنه هجوم بطائرة من دون طيار على ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي محملة بالوقود قبالة سلطنة عُمان.
والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الحوادث في المنطقة الغنية بالنفط، وسط توترات متصاعدة بين الخصمين اللدودين واشنطن وطهران، تسببت كذلك بحوادث بين قواتهما البحرية.