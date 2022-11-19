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الجيش الأمريكي يستعد لنشر 100 سفينة مسيرة في مياه الخليج
الجيش الأمريكي يستعد لنشر 100 سفينة مسيرة في مياه الخليج
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، إن قوة مخصصة للأنظمة غير المأهولة في الخليج ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيرة في مياه المنطقة... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T13:02+0000
2022-11-19T13:02+0000
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جاء ذلك أثناء حديث الجنرال كوريلا في مؤتمر "حوار المنامة" السنوي المقام حاليا في البحرين، اليوم السبت.وأضاف كوريلا أنه بالإضافة إلى السفن غير المأهولة، فإن الولايات المتحدة "تبني برنامجا تجريبيا في الشرق الأوسط للتغلب على الطائرات دون طيار مع شركائها"، دون ذكر تفاصيل.وتابع "مع تقدم تكنولوجيا الطائرات دون طيار، فقد يكون تطوير أعدائنا للطائرات المسيرة أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي".يذكر أنه تم إطلاق "القوة-59" في سبتمبر/ أيلول2021 في البحرين، مقر الأسطول الخامس الأمريكي، بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط بعد سلسلة من هجمات الطائرات دون طيار ضد السفن، أُلقي باللوم فيها على إيران.يأتي ذلك تزامنا بعدما اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، هذا الأسبوع، بما وصفته بأنه هجوم بطائرة من دون طيار على ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي محملة بالوقود قبالة سلطنة عُمان.والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الحوادث في المنطقة الغنية بالنفط، وسط توترات متصاعدة بين الخصمين اللدودين واشنطن وطهران، تسببت كذلك بحوادث بين قواتهما البحرية.
https://sputnikarabic.ae/20221118/هيئة-بريطانية-طائرة-مسيرة-تتبع-سفينة-في-خليج-عمان-1070300954.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البحرين, الجيش الأمريكي, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, البحرين, الجيش الأمريكي, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الأمريكي يستعد لنشر 100 سفينة مسيرة في مياه الخليج

13:02 GMT 19.11.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANAT
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قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، إن قوة مخصصة للأنظمة غير المأهولة في الخليج ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيرة في مياه المنطقة الاستراتيجية العام المقبل.
جاء ذلك أثناء حديث الجنرال كوريلا في مؤتمر "حوار المنامة" السنوي المقام حاليا في البحرين، اليوم السبت.

وقال القائد الأمريكي إنه "بحلول هذا الوقت من العام المقبل، ستنشر قوة-59 أسطولا يضم أكثر من 100 سفينة فوق سطح البحر وتحته غير مأهولة، تعمل وتتواصل معا".

وأضاف كوريلا أنه بالإضافة إلى السفن غير المأهولة، فإن الولايات المتحدة "تبني برنامجا تجريبيا في الشرق الأوسط للتغلب على الطائرات دون طيار مع شركائها"، دون ذكر تفاصيل.
وتابع "مع تقدم تكنولوجيا الطائرات دون طيار، فقد يكون تطوير أعدائنا للطائرات المسيرة أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي".
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
هيئة بريطانية: طائرة مسيرة تتبع سفينة في خليج عمان
أمس, 12:38 GMT
يذكر أنه تم إطلاق "القوة-59" في سبتمبر/ أيلول2021 في البحرين، مقر الأسطول الخامس الأمريكي، بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط بعد سلسلة من هجمات الطائرات دون طيار ضد السفن، أُلقي باللوم فيها على إيران.
يأتي ذلك تزامنا بعدما اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، هذا الأسبوع، بما وصفته بأنه هجوم بطائرة من دون طيار على ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي محملة بالوقود قبالة سلطنة عُمان.
والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الحوادث في المنطقة الغنية بالنفط، وسط توترات متصاعدة بين الخصمين اللدودين واشنطن وطهران، تسببت كذلك بحوادث بين قواتهما البحرية.
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