الحكومة التونسية تفشل في امتصاص الاحتجاجات وغضب من استخدام القبضة الأمنية
18:57 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 19:22 GMT 19.11.2022)
© Sputnik . Mariam.Gaderaاحتجاجات في جرجيس التونسية رفضا لتعامل السلطات مع ملف غرق مركب مهاجرين
© Sputnik . Mariam.Gadera
تتصاعد في تونس وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية، يغذّيها "تجاهل" السلطات لمطالب الأهالي وجنوحها إلى استخدام العنف البوليسي لتفريق المحتجين.
مدينة جرجيس في الجنوب الشرقي التونسي شهدت أمس الجمعة، مواجهات عنيفة مع قوات الأمن بعد أن حاول الأهالي الوصول إلى جزيرة جربة التي تحتضن القمة الفرنكفونية، للمطالبة بكشف مكان جثث المفقودين في غرق مركب كان يقل 18 شخصا، عثر البحارة على 7 جثث منها فقط.
وأقدمت الشرطة أمس على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في جرجيس، وهو ما خلّف حالات اختناق في صفوف الأطفال والنساء والرضع، كما تم إيقاف العشرات من المحتجين قبل أن يتم الإعلان عن إطلاق سراحهم صباح اليوم.
وعبّر الأهالي وعائلات المفقودين عن غضبهم من "تجاهل" الدولة لمطالبهم رغم مرور نحو شهرين على الفاجعة وتغيّب وزير الداخلية عن الزيارة التي وعد بها للجهة، كما نددوا "باستخدام القبضة الأمنية لقمع أصوات المحتجين"، حسب قولهم.
© Sputnik . Mariam.Gaderaاحتجاجات في جرجيس التونسية رفضا لتعامل السلطات مع ملف غرق مركب مهاجرين
1/4
© Sputnik . Mariam.Gadera
احتجاجات في جرجيس التونسية رفضا لتعامل السلطات مع ملف غرق مركب مهاجرين
© Sputnik . Mariam.Gaderaاحتجاجات في جرجيس التونسية رفضا لتعامل السلطات مع ملف غرق مركب مهاجرين
2/4
© Sputnik . Mariam.Gadera
احتجاجات في جرجيس التونسية رفضا لتعامل السلطات مع ملف غرق مركب مهاجرين
© Sputnik . Mariam.Gaderaاحتجاجات في جرجيس التونسية رفضا لتعامل السلطات مع ملف غرق مركب مهاجرين
3/4
© Sputnik . Mariam.Gadera
احتجاجات في جرجيس التونسية رفضا لتعامل السلطات مع ملف غرق مركب مهاجرين
© Sputnik . Mariam.Gaderaاحتجاجات في جرجيس التونسية رفضا لتعامل السلطات مع ملف غرق مركب مهاجرين
4/4
© Sputnik . Mariam.Gadera
احتجاجات في جرجيس التونسية رفضا لتعامل السلطات مع ملف غرق مركب مهاجرين
1/4
© Sputnik . Mariam.Gadera
احتجاجات في جرجيس التونسية رفضا لتعامل السلطات مع ملف غرق مركب مهاجرين
2/4
© Sputnik . Mariam.Gadera
احتجاجات في جرجيس التونسية رفضا لتعامل السلطات مع ملف غرق مركب مهاجرين
3/4
© Sputnik . Mariam.Gadera
احتجاجات في جرجيس التونسية رفضا لتعامل السلطات مع ملف غرق مركب مهاجرين
4/4
© Sputnik . Mariam.Gadera
احتجاجات في جرجيس التونسية رفضا لتعامل السلطات مع ملف غرق مركب مهاجرين
"الدولة أجابتنا بالاعتداءات"
ويقول الناشط في المجتمع المدني أحد أهالي جرجيس عليّ كنيس: "بعد شهرين من الفاجعة، كنا ننتظر أن يأتي إلينا أحد المسؤولين ويستمع إلى مطالبنا ويقدم لنا الحلول، ولكن هذه الدولة قابلتنا بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وبالاعتداء على الأطفال والنساء".
ويؤكد كنيّس في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن المسيرة الاحتجاجية انطلقت بشكل سلمي في اتجاه جزيرة جربة لإيصال صوت عائلات المفقودين إلى السلطات، ولكن الأهالي فوجئوا باستخدام قوات الأمن للعنف والقوة المفرطة، مشيرا إلى أن الغاز المسيل للدموع تسبب في اختناق العشرات من النساء والأطفال والرضع في المدارس والمحاضن والمقاهي القريبة.
وقال كنيّس: "بعد 60 يوما من التجاهل والاحتقار والتسويف، جاءت إجابة الدولة صادمة وهي القوة والاعتداء على مواطنيها واعتقال شبابها"، مضيفا أن الاعتقالات طالت شبابا وتلاميذ وقصر وقع تعنيفهم قبل إطلاق سراحهم.
ويرى كنيّس أن الإجابة التي قدمتها الدولة هي مؤشر خطير على تعاطي السلطة مع الأهالي الذين لم يطالبوا سوى بكشف الحقيقة وإيجاد الجثث وبعقد مجلس وزاري خاص بجرجيس.
18 أكتوبر, 08:32 GMT
وتابع "الإجابة الأولى التي قدمتها الدولة هي التسويف ثم وعد بزيارة وزير الداخلية للجهة الذي تغيب عنه، وهاهي تنتقل إلى القبضة الأمنية".
ويؤكد كنيّس أن أهالي جرجيس سيخوضون جميع الأشكال النضالية الممكنة بما فيها العصيان المدني، بعد أن خاضوا المسيرات والاعتصامات والإضراب العام، قائلا "إما أن تتحمل الدولة مسؤولية النكران والاحتقار والتهميش أو أن أبناء جرجيس وبناتها لن يتوقفوا عن النضال من أجل كشف الحقيقة ونصرة المفقودين".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد توجه مساء أمس برسالة إلى أهالي جرجيس من مقر انعقاد القمة الفرنكفونية بجربة، قائلا "قليلا من الصبر يا أهل جرجيس فإن الحقيقة آتية في القريب العاجل ومن يريد تأجيج الأوضاع لإفساد القمة فليعلم أنه قد فشل".
وعلّق كنيّس على هذا التصريح بالقول "الحقيقة الوحيدة التي رأيناها بأم أعيننا هي الضرب والاعتداء بالعنف والغاز على أهالينا".
10 أكتوبر, 23:38 GMT
عنف غير مبرر
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، انتقد الناشط في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد الطبابي "العنف غير المبرر" الذي جابهت به السلطات تحركات أهالي جرجيس.
وأشار الطبابي إلى أن الدولة هي من شرّعت لاستراتيجية المواجهة باستخدامها للقبضة البوليسية مع محتجين كانوا يتحركون بشكل سلمي في اتجاه جزيرة جربة لإعلاء صوت مطالبهم التي اقتصرت على المطالبة بالبحث عن الجثث ودفنها بكرامة.
وقال الطبابي "لقد اكتفى رئيس الدولة بإجابة سهلة وشعبوية، خاصة وهو الذي يلعب على عامل الوقت ويطارده هاجس النجاح في تنظيم المحطة الانتخابية المقبلة. فبعد أن اتهم الأهالي بالاتجار بالبشر وهم الذين اعترفوا أنهم موّلوا هجرة أبنائهم بأنفسهم، ها هو اليوم يعدهم بحقيقة لن تكشف".
ويرى الحقوقي أن تعاطي الدولة مع ملف جرجيس لم يخرج من دائرة المماطلة وغياب الجدية والاستجابة البطيئة.
ويقول الطبابي "لقد تحولت هذه الدولة إلى دولة فيسبوكية، فإلى اليوم لم تحصل عائلات المفقودين من المهاجرين على أرقام دقيقة وموحدة من الهياكل الرسمية، إذ تتضارب الأرقام بين الحرس الوطني والبلدية والمستشفيات الجهوية".
وأضاف "حتى لجنة الكوارث التي انعقدت للكشف عن حقيقة الفاجعة، لم تعقد سوى جلستين اثنتين إحداها يوم 26 سبتمبر/ أيلول والأخرى يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وكلاهما تزامنتا مع حدث محرج بالنسبة لها يتمثل في الهبة البحرية التي أطلقها المجتمع المدني للبحث عن الجثث".
وقال الطبابي إن هذا التعاطي مع ملف الهجرة أسهم في تنامي مشاعر الاحتقار والدونية والمظلومية لدى اللأهالي، ما أدى إلى انفجار التحركات الاحتجاجية.
وتشهد جرجيس احتجاجات متواصلة للمطالبة بكشف مصير مهاجرين معظمهم من أبناء المدينة ابتلعهم البحر منذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكان الاتصال قد فُقد، بمركب يقل 18 مهاجرا غير نظامي، كانوا يحاولون الوصول إلى شواطئ أوروبا.
ومنذ ذلك الوقت تم انتشال 14 جثة فقط من البحر، بما في ذلك 7 جثث انتشلها البحارة في جرجيس، وقاموا بتسليمها للسلطات التي دفنتهم في "مقبرة الغرباء" دون إعلام ذويهم، ما أحدث حالة من الغضب بين الأهالي.
وأعلنت السلطات التونسية، لاحقا، فتح تحقيق رسمي حول ملابسات غرق المركب.
15 أكتوبر, 18:44 GMT
عاصمة الجنوب تهدد بالعصيان المدني
غير بعيد عن مدينة جرجيس، يستعد أيضا أهالي محافظة صفاقس لخوض سلسلة من التحركات التصعيدية قد تتطور إلى إعلان العصيان المدني، بحسب الناشط بالمجتمع المدني زياد الملولي.
وكانت مدينة صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس، قد شهدت يوم الخميس المنقضي مسيرة احتجاجية حاشدة تحت شعار "صفاقس تحت القصف البيئي"، وذلك تنديدا بتواصل تراكم النفايات لأكثر من سنة والانبعاثات السامة الصادرة عن حرائق المصبات أخيرا.
ويؤكد الملولي لـ "سبوتنيك"، أن المكونات النقابية والمدنية في صفاقس تدرس حاليا اتخاذ أشكال تصعيدية أخرى، منها تنظيم يوم غضب وطني في العاصمة وإعلان الإضراب العام والعصيان المدني وحتى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
وتابع "بفعل تراكم النفايات تحولت عاصمة الجنوب إلى عاصمة للفضلات، ولا يزال الأهالي إلى اليوم يتخبطون في أزمة بيئية لم يكونوا مسؤولين عنها"، منتقدا تجاهل الدولة لهذه الكارثة البيئية التي تهدد حياة الأهالي.
وبيّن الملولي أن القمامة غزت صفاقس، وأن العديد من المناطق الفلاحية تحولت إلى مصبات عشوائية، مضيفا "في صفاقس تعترضك أكداس القمامة في كل مكان، أمام المدارس والمعاهد والمستشفيات ودور الثقافة والمسارح. بتنا نخاف من أن يطبع المواطنون مع هذه المشاهد وأن يتعود الروائح الكريهة".
10 أغسطس, 16:12 GMT
وأوضح الملولي أن أزمة النفايات تعود إلى سنة وشهرين، بعد أن تم غلق مصب القنة أواخر سبتمبر 2021 الذي كانت تلقى فيه نفايات الجهة. ولفت إلى أن محافظ صفاقس وعد حينها بإحداث 5 مصبات في مناطق مختلفة من المحافظة وهو ما دفع أهالي الجهة إلى الاحتجاج خوفا من الأزمة البيئية.
ولفت الملولي إلى أن السلطات تصر منذ أكثر من سنة على اعتماد حلول ترقيعية وتكتفي بتجميع النفايات دون معالجتها وهو ما خلف مشكلات بيئية خطيرة على المواطنين، مشيرا إلى أن صفاقس اختنقت بالقمامة.
ومضى بقوله "القطرة التي أفاضت الكأس هي احتراق المصب الذي يقع في قلب المدينة والذي يتم فيه تجميع النفايات دون معالجة طيلة أكثر من سنة، وهو ما يعني كارثة بيئية حقيقة".
وأكد الملولي أن الحريق تسبب في سحابة من الدخان غطت سماء المدينة وخلفت حالات اختناق في صفوف الأطفال. كما أغلقت بعض المدارس والمحلات أبوابها بسبب الوضع البيئي الحرج.
وأضاف أن أهالي صفاقس ملوا التسويف والوعود لذلك خرجوا في تحركات احتجاجية سيعقبها تصعيد، مشيرا إلى أن "رئيس الدولة شدد أول أمس على ضرورة التدخل الفوري لإنهاء معاناة الأهالي ولكنه نطق بنفس الوعد قبل سنة من اليوم".