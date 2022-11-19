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https://sputnikarabic.ae/20221119/الحكومة-السورية-تعيد-تأهيل-مشروع-زراعي-ضخم-دمره-الإرهابيون-على-الحدود-مع-العراق-1070344467.html
الحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق
الحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق
تواصل الحكومة السورية أعمال الصيانة والتأهيل لإعادة تأهيل "مشروع الري السابع" في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق الذي سيروي أكثر من 7 آلاف هكتار. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T20:45+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور إن عمليات التأهيل تسير بوتائر متسارعة في المشروع الحيوي الذي يروي الأراضي الزراعية في مدينة البوكمال وقراها على الحدود السورية العراقية، أقصى ريف المحافظة الشرقي، وذلك بعد ان قامت المجموعات المسلحة بنهب كامل المعدات الخاصة بالمشروع وتخريب ما بقي منها وذلك قبل نجاح الجيش العربي السوري وحلفائه في تحريرها شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من 2017.واطلع وزيرا الزراعة المهندس محمد حسان قطنا، والموارد المائية الدكتور تمام رعد، عصر اليوم على واقع إعادة تأهيل محطات الضخ وشبكات الري في القطاع السابع.ومن المتوقع أن تستكمل أعمال الصيانة وإعادة التأهيل منتصف الشهر المقبل، ليكون جاهزا للعمل قبل بداية العام المقبل ومن المتوقع أن يفتتح المشروع رئيس الحكومة السورية.وشارك في الجولة محافظ دير الزور القاضي فاضل نجار وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي رائد الغضبان ومدير زراعة دير الزور المهندس فؤاد عابدون.
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

الحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق

20:45 GMT 19.11.2022
© Sputnik . Farouk Mudhiالحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق
الحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© Sputnik . Farouk Mudhi
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تواصل الحكومة السورية أعمال الصيانة والتأهيل لإعادة تأهيل "مشروع الري السابع" في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق الذي سيروي أكثر من 7 آلاف هكتار.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور إن عمليات التأهيل تسير بوتائر متسارعة في المشروع الحيوي الذي يروي الأراضي الزراعية في مدينة البوكمال وقراها على الحدود السورية العراقية، أقصى ريف المحافظة الشرقي، وذلك بعد ان قامت المجموعات المسلحة بنهب كامل المعدات الخاصة بالمشروع وتخريب ما بقي منها وذلك قبل نجاح الجيش العربي السوري وحلفائه في تحريرها شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من 2017.
© Sputnik . Farouk Mudhiالحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق
الحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
الحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق
© Sputnik . Farouk Mudhi

ويستعد الفلاحون الذين عادوا إلى أراضيهم ومنازلهم في بلدات مدينة البوكمال الحدودية لتجهيز أراضيهم لزراعة القمح والشعير حيث تعمل وزارة الزراعة الزراعية والجمعيات الفلاحية على دعم الفلاحين عبر تامين كافة المستلزمات للعملية. الزراعية من بذار وديزل وسقاية ومبيدات زراعية وغيرها.

© Sputnik . Farouk Mudhiالحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق
الحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
الحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق
© Sputnik . Farouk Mudhi
واطلع وزيرا الزراعة المهندس محمد حسان قطنا، والموارد المائية الدكتور تمام رعد، عصر اليوم على واقع إعادة تأهيل محطات الضخ وشبكات الري في القطاع السابع.
© Sputnik . Farouk Mudhiالحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق
الحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
الحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق
© Sputnik . Farouk Mudhi

وبين وزير الزراعة في تصريح للصحفيين أن العمل في مشروع الري السابع مستمر ويسير وفق برنامج زمني محدد وسيتم استكماله في النصف الثاني من الشهر المقبل، ما يتيح للفلاحين تجهيز أراضيهم للاستفادة من مياه الري لزراعة المحاصيل الشتوية بمساحة تزيد عن 7000 هكتار.

© Sputnik . Farouk Mudhiالحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق
الحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
الحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم دمره الإرهابيون على الحدود مع العراق
© Sputnik . Farouk Mudhi
ومن المتوقع أن تستكمل أعمال الصيانة وإعادة التأهيل منتصف الشهر المقبل، ليكون جاهزا للعمل قبل بداية العام المقبل ومن المتوقع أن يفتتح المشروع رئيس الحكومة السورية.
وشارك في الجولة محافظ دير الزور القاضي فاضل نجار وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي رائد الغضبان ومدير زراعة دير الزور المهندس فؤاد عابدون.
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