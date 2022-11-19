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الخارجية الإيرانية تعلق على وقوع هجمات إرهابية في 3 مدن
الخارجية الإيرانية تعلق على وقوع هجمات إرهابية في 3 مدن
علقت وزارة الخارجية الإيرانية على وقوع أعمال إرهابية في 3 مدن وهي إيذه وأصفهان ومشهد، خلال الأسبوع الماضي. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T08:03+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن بيانا أكدت فيه الخارجية الإيرانية أن "الصمت المتعمد من قبل مروجي العنف وأعمال الشغب تجاه أكثر الأعمال الإرهابية وضوحا في عدد من المدن الإيرانية ليست له نتيجة سوى تشجيع الإرهابيين واستفحال الإرهاب في العالم".واستنكرت الخارجية في بيانها "الهجمات الإرهابية معربة عن تعازيها للشعب الإيراني وأسر الضحايا سائلة الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.وذكرت الخارجية إن عمليات الإرهابية التي وقعت خلال اليومين الماضيين في عدة المدن بعد هجوم مماثل في مدينة شيراز، "تكشف كيف تخفي أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني طبيعتهم الإجرامية وراء قناع التعاطف الكاذب مع الإيرانيين"، على حد وصف البيان.يذكر أن إثنين من عناصر قوات التعبئة الإيرانية، لقوا حتفهم خلال هجوم مسلح في مدينة أصفهان، مساء الأربعاء الماضي كما أن مجموعتين تستقلان دراجتين ناريتين هاجمت في اليوم ذاته المواطنين وعناصر الأمن بالأسلحة الرشاشة في مدينة إيذه ما أسفر عن مقتل 7 بينهم طفل وسيدة فيما جرح 10 آخرون، وفي مدينة مشهد، لقي إثنان من عناصر قوات التعبئة مصرعهما طعنا بالسكين.
إيران
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أخبار العالم الآن, إيران
أخبار العالم الآن, إيران

الخارجية الإيرانية تعلق على وقوع هجمات إرهابية في 3 مدن

08:03 GMT 19.11.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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علقت وزارة الخارجية الإيرانية على وقوع أعمال إرهابية في 3 مدن وهي إيذه وأصفهان ومشهد، خلال الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن بيانا أكدت فيه الخارجية الإيرانية أن "الصمت المتعمد من قبل مروجي العنف وأعمال الشغب تجاه أكثر الأعمال الإرهابية وضوحا في عدد من المدن الإيرانية ليست له نتيجة سوى تشجيع الإرهابيين واستفحال الإرهاب في العالم".
واستنكرت الخارجية في بيانها "الهجمات الإرهابية معربة عن تعازيها للشعب الإيراني وأسر الضحايا سائلة الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
وذكرت الخارجية إن عمليات الإرهابية التي وقعت خلال اليومين الماضيين في عدة المدن بعد هجوم مماثل في مدينة شيراز، "تكشف كيف تخفي أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني طبيعتهم الإجرامية وراء قناع التعاطف الكاذب مع الإيرانيين"، على حد وصف البيان.
وشدد البيان على أن القوانين والأعراف الدولية تدين الإرهاب في أي شكل وزمان ومكان، وأنه "من واجب المجتمع الدولي إدانة الأعمال الإرهابية الأخيرة في إيران، منعا لتوفير ظروف مواتية للتيارات المتطرفة.
يذكر أن إثنين من عناصر قوات التعبئة الإيرانية، لقوا حتفهم خلال هجوم مسلح في مدينة أصفهان، مساء الأربعاء الماضي كما أن مجموعتين تستقلان دراجتين ناريتين هاجمت في اليوم ذاته المواطنين وعناصر الأمن بالأسلحة الرشاشة في مدينة إيذه ما أسفر عن مقتل 7 بينهم طفل وسيدة فيما جرح 10 آخرون، وفي مدينة مشهد، لقي إثنان من عناصر قوات التعبئة مصرعهما طعنا بالسكين.
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