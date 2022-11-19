https://sputnikarabic.ae/20221119/الرئاسة-المصرية-لمؤتمر-المناخ-تقترح-إنشاء-صندوق-لتمويل-الاستجابة-للخسائر-نتيجة-تغير-المناخ-1070327207.html
الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ تقترح إنشاء صندوق لتمويل الاستجابة للخسائر نتيجة تغير المناخ
الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ تقترح إنشاء صندوق لتمويل الاستجابة للخسائر نتيجة تغير المناخ
أعلنت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بالدورة 27 مقترحا لإنشاء صندوق لتمويل ومساعدة البلدان النامية في الاستجابة للخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T12:32+0000
2022-11-19T12:32+0000
2022-11-19T12:32+0000
العالم العربي
مصر
قمة المناخ 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1070158079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f310c154ef602831d977d1c1ea509ea8.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان مسودة الوثيقة حول ترتيبات التمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، الصادر اليوم السبت، "تقرر في سياق وضع ترتيبات التمويل الجديدة إنشاء صندوق للتصدي للخسائر والأضرار".وأضافت المسودة، "تقرر أيضا إنشاء لجنة انتقالية معنية بتفعيل ترتيبات التمويل الجديدة للاستجابة للخسائر والأضرار والصندوق المنشأ".وكانت مصر قد أعلنت أمس الجمعة، تمديد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) المنعقد في منتجع شرم الشيخ إلى السبت لمحاولة الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية.ظهرت خلافات قبل ساعات من ختام المؤتمر، حول العديد من القضايا، أبرزها غياب التعهدات بتعويض البلدان المتضررة من آثار التغير المناخي، وهي القضية التي أثارت سخط الدول الغنية، المسؤولة عن إنتاج القدر الأكبر من الانبعاثات الغازية، على الدول النامية.ولم تحظ مقترحات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإنهاء المأزق، بعد، بالدعم المطلوب.وتتعثر المفاوضات حول مسائل أخرى، لا سيما زيادة خفض الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار.وكان هناك دعوات متزايدة للوقف التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري حتى تأتي مكافحة التغير المناخي بنتائج، غير أن نسخة جديدة من مسودة الإعلان الختامي لمؤتمر المناخ قللت من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق موضوعي بشأن الوقف التدريجي.وحثت المسودة التي جاءت في 20 صفحة، على بذل جهود للوقف التدريجي لاستخدام الفحم وترشيد دعم الوقود الأحفوري، ولم تشر إلى النفط والغاز وهو إغفال خيب آمال المدافعين عن البيئة.وحثت مصر المفاوضين على تجاوز خلافاتهم، في حين انتقدت الدول الفقيرة المسودة ووصفتها بأنها غير طموحة لأنها لم تلب حاجتها للمال من أجل التعامل مع الأضرار التي خلفتها بالفعل ظواهر ناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والجفاف والفيضانات.
https://sputnikarabic.ae/20221119/مصر-تدعو-الأطراف-في-اتفاقية-المناخ-لإظهار-المرونة-اللازمة-للتوصل-لاتفاق-عادل-1070324894.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1070158079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bc3e6f0392e37c3ece5130cd63503f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, قمة المناخ 2022
العالم العربي, مصر, قمة المناخ 2022
الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ تقترح إنشاء صندوق لتمويل الاستجابة للخسائر نتيجة تغير المناخ
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بالدورة 27 مقترحا لإنشاء صندوق لتمويل ومساعدة البلدان النامية في الاستجابة للخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان مسودة الوثيقة حول ترتيبات التمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، الصادر اليوم السبت، "تقرر في سياق وضع ترتيبات التمويل الجديدة إنشاء صندوق للتصدي للخسائر والأضرار".
وأضافت المسودة، "تقرر أيضا إنشاء لجنة انتقالية معنية بتفعيل ترتيبات التمويل الجديدة للاستجابة للخسائر والأضرار والصندوق المنشأ".
وكانت مصر قد أعلنت أمس الجمعة، تمديد فعاليات قمة المناخ
(كوب 27) المنعقد في منتجع شرم الشيخ إلى السبت لمحاولة الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية.
ظهرت خلافات قبل ساعات من ختام المؤتمر، حول العديد من القضايا
، أبرزها غياب التعهدات بتعويض البلدان المتضررة من آثار التغير المناخي، وهي القضية التي أثارت سخط الدول الغنية، المسؤولة عن إنتاج القدر الأكبر من الانبعاثات الغازية، على الدول النامية.
ولم تحظ مقترحات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإنهاء المأزق، بعد، بالدعم المطلوب.
وتتعثر المفاوضات حول مسائل أخرى، لا سيما زيادة خفض الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار.
وكان هناك دعوات متزايدة للوقف التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري حتى تأتي مكافحة التغير المناخي
بنتائج، غير أن نسخة جديدة من مسودة الإعلان الختامي لمؤتمر المناخ قللت من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق موضوعي بشأن الوقف التدريجي.
وحثت المسودة التي جاءت في 20 صفحة، على بذل جهود للوقف التدريجي لاستخدام الفحم وترشيد دعم الوقود الأحفوري، ولم تشر إلى النفط والغاز وهو إغفال خيب آمال المدافعين عن البيئة.
وحثت مصر المفاوضين على تجاوز خلافاتهم، في حين انتقدت الدول الفقيرة المسودة ووصفتها بأنها غير طموحة لأنها لم تلب حاجتها للمال من أجل التعامل مع الأضرار التي خلفتها بالفعل ظواهر ناجمة عن تغير المناخ
مثل العواصف والجفاف والفيضانات.