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https://sputnikarabic.ae/20221119/السعودية-تقدم-أكثر-من-52-طنا-من-القمح-إلى-السودان-1070347931.html
مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم أكثر من 52 طنا من القمح إلى السودان
مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم أكثر من 52 طنا من القمح إلى السودان
أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم 52.521 طنًا من مادة القمح لمفوضية العون الإنساني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بجمهورية السودان... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T21:59+0000
2022-11-19T21:59+0000
أخبار السودان اليوم
السعودية
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وبحسب بيان المركز، أكد أنه قدم مواد الإغاثة أمس الأول إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز "للإسهام في سد الفجوة الغذائية للشعب السوداني"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وأوضح البيان أن "فريق المركز بتسليم المساعدات للمفوض العام لمفوضية العون الإنساني الدكتور نجم الدين موسى عبدالكريم، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان رأفت بن أحمد شرف، ووالي ولاية البحر الأحمر المكلف رابح فضل المولى ، وممثلي مفوضية العون الإنساني، وعدد من مسؤولي الولاية، وذلك في مدينة بورتسودان".وأكد أنه "يأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمساهمة بدعم الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم".
https://sputnikarabic.ae/20221108/ولي-العهد-السعودي-يتعهد-بضخ-استثمارات-بقيمة-3-مليارات-دولار--في-السودان-1069932269.html
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أخبار السودان اليوم, السعودية
أخبار السودان اليوم, السعودية

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم أكثر من 52 طنا من القمح إلى السودان

21:59 GMT 19.11.2022
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudanمناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم 52.521 طنًا من مادة القمح لمفوضية العون الإنساني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بجمهورية السودان بقيمة 25 مليون دولار أمريكي.
وبحسب بيان المركز، أكد أنه قدم مواد الإغاثة أمس الأول إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز "للإسهام في سد الفجوة الغذائية للشعب السوداني"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق الركن، عبد الفتاح البرهان في الرياض، السعودية، 21 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
ولي العهد السعودي يتعهد بضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في السودان
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وأوضح البيان أن "فريق المركز بتسليم المساعدات للمفوض العام لمفوضية العون الإنساني الدكتور نجم الدين موسى عبدالكريم، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان رأفت بن أحمد شرف، ووالي ولاية البحر الأحمر المكلف رابح فضل المولى ، وممثلي مفوضية العون الإنساني، وعدد من مسؤولي الولاية، وذلك في مدينة بورتسودان".
وأكد أنه "يأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمساهمة بدعم الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم".
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