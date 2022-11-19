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https://sputnikarabic.ae/20221119/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-موسكو-لا-تتدخل-في-قوائم-تعيينات-السفارة-الأمريكية-وننتظر-السفير-الجديد-1070320434.html
السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لا تتدخل في قوائم تعيينات السفارة الأمريكية وننتظر السفير الجديد
السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لا تتدخل في قوائم تعيينات السفارة الأمريكية وننتظر السفير الجديد
صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، بأن بلاده لا تتدخل في قوائم التعيينات الخاصة بالموظفين في السفارة الأمريكية في موسكو ومستعدة للنظر في... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T06:33+0000
2022-11-19T06:33+0000
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وقال أنتونوف للصحفيين "نحن لا نخلق أي عوائق أو حواجز لتجديد قوائم موظفي السفارة الأمريكية في موسكو ونحن مستعدون للنظر في أي طلبات، كما أننا مستعدون لتبادل التأشيرات على أساس مقبول من الطرفين".وأضاف أنتونوف بالقول: " نعتقد أن الوقت قد حان إلى إعادة الحياة في السفارة الروسية في واشنطن عبر عودة الدبلوماسيين".وأشار أنتونوف إلى أن الدبلوماسيين الروس ليس لديهم "طلبات معينة لموظفي القسم القنصلي في سفارة الولايات المتحدة في موسكو".
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السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لا تتدخل في قوائم تعيينات السفارة الأمريكية وننتظر السفير الجديد

06:33 GMT 19.11.2022
© Sputnik . Mikhail Turgiev / الانتقال إلى بنك الصور السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف
 السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© Sputnik . Mikhail Turgiev
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صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، بأن بلاده لا تتدخل في قوائم التعيينات الخاصة بالموظفين في السفارة الأمريكية في موسكو ومستعدة للنظر في أي طلبات تحتاجها واشنطن.
وقال أنتونوف للصحفيين "نحن لا نخلق أي عوائق أو حواجز لتجديد قوائم موظفي السفارة الأمريكية في موسكو ونحن مستعدون للنظر في أي طلبات، كما أننا مستعدون لتبادل التأشيرات على أساس مقبول من الطرفين".
وأضاف أنتونوف بالقول: " نعتقد أن الوقت قد حان إلى إعادة الحياة في السفارة الروسية في واشنطن عبر عودة الدبلوماسيين".
وأشار أنتونوف إلى أن الدبلوماسيين الروس ليس لديهم "طلبات معينة لموظفي القسم القنصلي في سفارة الولايات المتحدة في موسكو".
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