https://sputnikarabic.ae/20221119/السفير-السوداني-لدى-القاهرة-بلدنا-يمكنه-تأمين-غذاء-العالم-العربي-1070338933.html

السفير السوداني لدى القاهرة: بلدنا يمكنه تأمين غذاء العالم العربي

السفير السوداني لدى القاهرة: بلدنا يمكنه تأمين غذاء العالم العربي

قال السفير السوداني لدى القاهرة محمد إلياس، إن مصر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في السودان، مشيرا إلى متانة العلاقات بين الدولتين. 19.11.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

أخبار السودان اليوم

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جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم السبت، أشار فيها إلياس إلى أن عدد أفراد الجالية السودانية في مصر يصل إلى 5 ملايين شخص.وأكد إلياس أن الأجندة المصرية متطابقة مع أجندة السودان، مشيرا إلى أن ما يحدث في أي منهما يؤثر على الآخر، مشيرا إلى أن مصر حريصة على وحدة السودان.ولفت السفير السوداني إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين تشهد فترات صعود وهبوط، مشيرا إلى أنها تتعرض لانتكاسات من حيث إلى آخر وهو سبب عدم استقرارها.ولفت إلى أن العلاقات بين الدولتين مصيرية وهي تتجاوز العلاقات العادية، مشيرا إلى أن السودان يستورد جميع السلع الاستراتيجية من مصر.وأشار محمد إلياس إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين وصل إلى 1.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن السودان يغطي 11 في المئة من احتياجات مصر من اللحوم.وعن التعاون الأمني بين الدولتين، قال إلياس إن هناك تعاونا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشددا على أهمية فكرة تبادل المصالح بين الدولتين لتغيير بعض المفاهيم عن العلاقات بين الدولتين.وأوضح السفير السوداني أن الخرطوم أصبحت محل اهتمام العالم العربي في مجال الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة أخرى يمكنها تأمين غذاء المنطقة إلا السودان.

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