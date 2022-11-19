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السودان يعلن توقيع اتفاق مع الصين للحصول على منحة بقيمة 13 مليار دولار لتنفيذ مشروعات حيوية
السودان يعلن توقيع اتفاق مع الصين للحصول على منحة بقيمة 13 مليار دولار لتنفيذ مشروعات حيوية
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، اليوم السبت، توقيع اتفاق مع الصين تحصل بموجبه على منحة بقيمة 13 مليار دولار لتنفيذ مشروعات حيوية مختلفة في... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T21:21+0000
2022-11-19T21:21+0000
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وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إنها "وقعت اليوم مع جمهورية الصين الشعبية على اتفاق منحة بقيمة 90 مليون يوان صيني مايعادل 13 مليون دولار لتنفيذ مشروعات حيوية مختلفة في البلاد"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأوضحت الوزارة أنه وقع بالإنابة عن حكومة السودان، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم ووقع بالإنابة عن حكومة الصين السفير ماشين مين سفير الصين لدى جمهورية السودان.ونقل بيان وزارة المالية السودانية إشادة الوزير جبريل إبراهيم "بمواقف الصين الداعمة للسودان وجهودها المتواصلة في تقديم العون والمساعدة في مختلف المجالات". وأعرب الوزير "عن أمله في تطوير العلاقات بين البلدين في اتجاه بناء مشروعات استراتيجية تعود بالفائدة المرجوة للشعبين الصديقين".وأكد الوزير أن "السودان دولة غنية بامكاناتها ومواردها الطبيعية وأن التعاون مع الدول المتقدمة يساعد في تطوير المنتجات وتحقيق المنفعة لجميع الأطراف".ونقل البيان عن السفير الصين لدى السودان تأكيده على "استعداد بلاده لتقديم المزيد من المساعدات الفنية والاقتصادية للسودان ودفع العلاقات وتطويرها في كافة الأصعدة لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين".
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الصين
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الصين

السودان يعلن توقيع اتفاق مع الصين للحصول على منحة بقيمة 13 مليار دولار لتنفيذ مشروعات حيوية

21:21 GMT 19.11.2022
© AFP 2022 / Ebrahim Hamidمناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / Ebrahim Hamid
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أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، اليوم السبت، توقيع اتفاق مع الصين تحصل بموجبه على منحة بقيمة 13 مليار دولار لتنفيذ مشروعات حيوية مختلفة في البلاد.
وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إنها "وقعت اليوم مع جمهورية الصين الشعبية على اتفاق منحة بقيمة 90 مليون يوان صيني مايعادل 13 مليون دولار لتنفيذ مشروعات حيوية مختلفة في البلاد"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأوضحت الوزارة أنه وقع بالإنابة عن حكومة السودان، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم ووقع بالإنابة عن حكومة الصين السفير ماشين مين سفير الصين لدى جمهورية السودان.
ونقل بيان وزارة المالية السودانية إشادة الوزير جبريل إبراهيم "بمواقف الصين الداعمة للسودان وجهودها المتواصلة في تقديم العون والمساعدة في مختلف المجالات".
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وأعرب الوزير "عن أمله في تطوير العلاقات بين البلدين في اتجاه بناء مشروعات استراتيجية تعود بالفائدة المرجوة للشعبين الصديقين".
وأكد الوزير أن "السودان دولة غنية بامكاناتها ومواردها الطبيعية وأن التعاون مع الدول المتقدمة يساعد في تطوير المنتجات وتحقيق المنفعة لجميع الأطراف".
ونقل البيان عن السفير الصين لدى السودان تأكيده على "استعداد بلاده لتقديم المزيد من المساعدات الفنية والاقتصادية للسودان ودفع العلاقات وتطويرها في كافة الأصعدة لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين".
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