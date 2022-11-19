https://sputnikarabic.ae/20221119/الطيران-الحربي-التركي-يشن-سلسلة-غارات-على-مناطق-شمال-سوريا-1070348048.html
الطيران الحربي التركي يشن سلسلة غارات على مناطق شمال سوريا
الطيران الحربي التركي يشن سلسلة غارات على مناطق شمال سوريا
شن طائرات حربية تابعة للجيش التركي غارات عنيفة على مواقع تابعة لمسلحي تنظيم "قسد"، في أرياف محافظات الحسكة وحلب والرقة شمال وشمال شرقي سوريا. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T22:03+0000
2022-11-19T22:03+0000
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وأفاد مراسلو "سبوتنيك" في محافظتي الحسكة وحلب، أن طائرات حربية تركية شنت بعد منتصف ليل (السبت/الأحد) سلسلة من الغارات الجوية العنيفة مستهدفة مواقع تابعة لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في أرياف محافظات حلب والرقة والحسكة شمال وشرقي سوريا.وأشار المراسل إلى عدم توافر معلومات دقيقة عن حجم الخسائر في صفوف مسلحي "قسد" حتى الساعة.في غضون ذلك، قال مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الشرقية، إن مواقع تابعة لمسلحي تنظيم "قسد" في ريف مدينة (عين عيسى)، وهي المعقل الرئيس للتنظيم في محافظة الرقة، ومواقع في ريف مدينتي (الدرباسية) والمالكية شمال محافظة الحسكة، تتعرض لغارات عنيفة من قبل الطيران الحربي التركي.وأكد المراسل، أن بعض المواقع كانت في الأساس مؤسسات بنى تحتية للدولة السورية قبل أن يحتلها "قسد"، ما يرجح وجود خسائر مادية كبيرة جراء العدوان التركي، دون قدرة على الوقوف على حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة.
https://sputnikarabic.ae/20221119/الدفاعات-الجوية-تتصدى-لهجوم-جوي-إسرائيلي-تجاه-بانياس-1070320015.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
الطيران الحربي التركي يشن سلسلة غارات على مناطق شمال سوريا
22:03 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 22:35 GMT 19.11.2022) تابعنا عبر
شن طائرات حربية تابعة للجيش التركي غارات عنيفة على مواقع تابعة لمسلحي تنظيم "قسد"، في أرياف محافظات الحسكة وحلب والرقة شمال وشمال شرقي سوريا.
وأفاد مراسلو "سبوتنيك" في محافظتي الحسكة وحلب، أن طائرات حربية تركية
شنت بعد منتصف ليل (السبت/الأحد) سلسلة من الغارات الجوية العنيفة مستهدفة مواقع تابعة لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في أرياف محافظات حلب والرقة والحسكة شمال وشرقي سوريا.
ونقل مراسل "سبوتنيك" في حلب عن مصادر محلية قولها إن طائرات حربية تركية استهدفت مواقع تابعة لمسلحي "قسد" بريفي حلب الشمالي والشرقي، على محاور ريف مدينة اعزاز الجنوبي، ومحيط مدن تل رفعت وعين العرب.
وأشار المراسل إلى عدم توافر معلومات دقيقة عن حجم الخسائر في صفوف مسلحي "قسد" حتى الساعة.
في غضون ذلك، قال مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الشرقية، إن مواقع تابعة لمسلحي تنظيم "قسد" في ريف مدينة (عين عيسى)، وهي المعقل الرئيس للتنظيم في محافظة الرقة، ومواقع في ريف مدينتي (الدرباسية) والمالكية شمال محافظة الحسكة، تتعرض لغارات عنيفة من قبل الطيران الحربي التركي.
وأكد المراسل، أن بعض المواقع كانت في الأساس مؤسسات بنى تحتية للدولة السورية قبل أن يحتلها "قسد"، ما يرجح وجود خسائر مادية كبيرة جراء العدوان التركي، دون قدرة على الوقوف على حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة.