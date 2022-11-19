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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221119/القوات-الأوكرانية-تشن-ضربة-هائلة-على-محيط-محطة-زابوروجيه-النووية-1070343982.html
القوات الأوكرانية تشن "ضربة هائلة" على محيط محطة زابوروجيه النووية
القوات الأوكرانية تشن "ضربة هائلة" على محيط محطة زابوروجيه النووية
أفاد مستشار المدير العام لشركة "روزنرغواتوم"، رينات كارشا، في وقت متأخر من اليوم السبت، بقيام القوات الأوكرانية بقصف محيط محطة زابوروجيه النووية، بحوالي 12... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T20:07+0000
2022-11-19T20:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكد كارشا، أن محيط المحطة النووية لم يتعرض للقصف منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.وقال كارشا في بث مباشر على قناة "روسيا 24"، إنه "في الفترة من الساعة 17.15 إلى 17.41، تم تنفيذ 12 ضربة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية. نحن نتحدث عن محيط المحطة نفسها، وليس عن المنطقة الصناعية".ووصف كارشا الحدث بـ"الضربة الهائلة"، لكنه أشار إلى أن موظفي المحطة لم يصابوا، وقال: "كل شيء سار دون وقوع إصابات، وانتهى فقط بالأضرار والدمار". ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا إلى التخلي عن "مزاعم لا أساس لها" للسيطرة على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بحسب ما جاء في بيان الوكالة.وجاء في بيان الوكالة: إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو روسيا إلى سحب أفرادها العسكريين وغيرهم من محطة زابوروجيه على الفور، حتى تستعيد السلطات الأوكرانية سيطرتها على المحطة".وتتحدث الوثيقة عن "قلق بالغ من الانقطاع المتكرر لإمدادات الطاقة الخارجية بعد قصف مدفعي على المناطق المحيطة"، في الوقت نفسه لم تحدد الوثيقة من يقوم بهذه الهجمات.وبدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي دعا روسيا إلى مغادرة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، إن روسيا ستواصل اتصالاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
https://sputnikarabic.ae/20221119/روسيا-توجه-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-حول-المعاملة-غير-الإنسانية-لأسرى-الحرب-الروس-في-أوكرانيا--1070342660.html
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روسيا

القوات الأوكرانية تشن "ضربة هائلة" على محيط محطة زابوروجيه النووية

20:07 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 20:29 GMT 19.11.2022)
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصوروفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفقد محطة زابوروجيه النووية
وفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفقد محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
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أفاد مستشار المدير العام لشركة "روزنرغواتوم"، رينات كارشا، في وقت متأخر من اليوم السبت، بقيام القوات الأوكرانية بقصف محيط محطة زابوروجيه النووية، بحوالي 12 ضربة، واصفا العملية بـ"الضربة الهائلة".
وأكد كارشا، أن محيط المحطة النووية لم يتعرض للقصف منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال كارشا في بث مباشر على قناة "روسيا 24"، إنه "في الفترة من الساعة 17.15 إلى 17.41، تم تنفيذ 12 ضربة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية. نحن نتحدث عن محيط المحطة نفسها، وليس عن المنطقة الصناعية".

"سقطت 6 قذائف في بركة (بحيرة) الرذاذ، وها هو نظام التبريد (الخاص بالمحطة النووية). وسقطت اثنتان في ساحة التخزين الجاف للنفايات النووية. وكانت هناك ثلاث أخرى في منطقة الحاجز 2".

ووصف كارشا الحدث بـ"الضربة الهائلة"، لكنه أشار إلى أن موظفي المحطة لم يصابوا، وقال: "كل شيء سار دون وقوع إصابات، وانتهى فقط بالأضرار والدمار".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
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19:30 GMT
ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا إلى التخلي عن "مزاعم لا أساس لها" للسيطرة على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بحسب ما جاء في بيان الوكالة.
وجاء في بيان الوكالة: إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو روسيا إلى سحب أفرادها العسكريين وغيرهم من محطة زابوروجيه على الفور، حتى تستعيد السلطات الأوكرانية سيطرتها على المحطة".
وتتحدث الوثيقة عن "قلق بالغ من الانقطاع المتكرر لإمدادات الطاقة الخارجية بعد قصف مدفعي على المناطق المحيطة"، في الوقت نفسه لم تحدد الوثيقة من يقوم بهذه الهجمات.
وبدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي دعا روسيا إلى مغادرة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، إن روسيا ستواصل اتصالاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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